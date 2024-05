Algérie: APN - 'Diplomatie sportive, performances et efficacité', thème d'une journée parlementaire

ALGER — L'Assemblée populaire nationale (APN) a organisé, mardi, une journée parlementaire sous le thème: "La diplomatie sportive, performance et efficacité", en présence du président de l'APN, Brahim Boughali, ainsi que du président de la commission de la jeunesse, des sports et des activités associatives de l'APN, Ismail Brahimi, du président de l'Association des Comités nationaux olympiques d'Afrique (ACNOA), Mustapha Berraf et d'autres personnalités sportives.

Lors de cette rencontre, des experts en politique et en sport ont appelé à la nécessité "d'impliquer les médias dans la diplomatie sportive, notamment pour transmettre des messages politiques et culturels et exploiter les relations sportives dans l'ouverture des canaux des relations officielles", soulignant le rôle des services médiatiques au niveau du ministère des Affaires étrangères dans le soutien aux activités sportives et l'accompagnement des athlètes algériens qui représentent leur pays dans les compétitions internationales.

Les intervenants ont abordé des points "importants" de la diplomatie sportive concernant les médias sportifs qui, selon eux, constituent un instrument très important devant dynamiser le tourisme sportif par la création de vidéos promotionnelles des zones touristiques, la publication de photos sur les réseaux sociaux et la promotion des sports traditionnels dans certaines régions algériennes.

La conseillère au ministère de la Jeunesse et des Sports, Dr Amira Berehail Boudouda, a déclaré dans son intervention que le sport se veut un élément incontournable pour "atteindre les objectifs de la politique étrangère des pays à travers la promotion du rôle de ce que l'on appelle la soft power", soulignant que "les pays du monde entier s'emploient actuellement à développer la diplomatie sportive considérée désormais par les gouvernements comme un instrument d'influence politique (...) en profitant des événements sportifs et en soutenant la représentation diplomatique sportive dans divers organismes internationaux, en vue d'améliorer l'image de l'Etat et de bénéficier du soft power qu'il assure à différents niveaux".

L'intervenante a énuméré, dans ce cadre, des outils qui contribuent à la représentation sportive de l'Algérie au niveau des instances sportives internationales, à l'instar de l'organisation de sessions de formation spécialisées, du renforcement de la connaissance et de la compréhension sportive, du développement des compétences de communication et de négociation et de l'apprentissage de langues étrangères.

"L'Algérie est capable de jouer un rôle influent dans la diplomatie sportive à l'avenir, eu égard à ses expériences dans l'organisation des grandes manifestations et ses structures sportives, ainsi que ses représentants sportifs présents au niveau des différentes instances sportives internationales, outre, sa stabilité sécuritaire idoine pour accueillir tout évènement sportif", a-t-elle ajouté.

La Journée parlementaire a vu plusieurs interventions sur plusieurs thèmes dont "le rôle du sport d'élite dans le soutien à la diplomatie sportive", présentée par le député à l'Assemblée populaire nationale (APN), représentant de la Communauté nationale à l'étranger, Brahim Dekhinet, "les stratégies de l'internationalisation de la question algérienne lors de la

Glorieuse Révolution de libération: cas de l'équipe du Front de Libération nationale (FLN)", et "le rôle des médias dans la diplomatie sportive" présentée par visioconférence par le journaliste Madjid Boutamine.

A noter, les activités de la Journée d'étude "Diplomatie sportive, la performance et l'efficience", a vu la présence du membre de l'équipe du FLN de football, Mohamed Maouche, de personnalités sportives et des membres des deux chambres du Parlement, ainsi que du Secrétaire général du Comité olympique et sportif algérien, Kheireddine Berbari.