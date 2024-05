Ethiopie: Les réformes économique sont des opportunités pour stimuler le commerce et les investissements éthio-turcs - Ambassadeur Baran

Addis Abeba — Les politiques de réforme économique entreprises par le gouvernement éthiopien ouvrent de grandes possibilités pour accroître les relations commerciales et d'investissement entre la Turquie et l'Éthiopie, a déclaré l'ambassadeur de Turquie en Éthiopie et représentant permanent auprès de l'UA, Berk Baran.

Dans un entretien exclusif avec l'ENA, l'ambassadeur Baran a dévoilé que l'Éthiopie et la Turquie profitent de leurs 128 années de relations diplomatiques dans de nombreux domaines.

Les deux pays entretiennent de solides relations entre les peuples, qui datent de plus de 128 ans, a-t-il noté, ajoutant que « depuis des siècles, nos peuples sont en contact et nous bénéficions également de l'intérêt des gens pour les bourses ».

Parlant des diverses initiatives de réforme entreprises par le gouvernement, l'ambassadeur Baran a noté qu'« après les politiques de réforme économique du gouvernement éthiopien actuel, nous sommes sûrs qu'il y aura beaucoup de marge pour accroître nos relations commerciales et d'investissement ».

L'Éthiopie et la Turquie entretiennent des relations solides fondées sur le respect mutuel et la coopération, et les pays sont déterminés à travailler ensemble pour atteindre leurs objectifs économiques communs, a-t-il expliqué.

Il y a plusieurs investisseurs turcs en Ethiopie et cela a créé de nombreuses opportunités d'emploi, a-t-on appris.

Outre son emplacement stratégique et sa proximité avec les marchés du Moyen-Orient, de l'Europe, des États-Unis et de l'Asie, l'Éthiopie, avec une population de 120 millions d'habitants et une classe moyenne en croissance rapide, est un lieu idéal pour le commerce dans l'économie mondiale.