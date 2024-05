Afrique: Natation/Championnats d'Afrique Open - L'Algérie vise quatre médailles d'or à Luanda

ALGER — La sélection algérienne (messieurs/dames) de natation s'est fixée pour objectif de glaner quatre médailles d'or lors de la 16e édition des Championnats d'Afrique Open, qui se déroule du 30 avril au 5 mai à Luanda (Angola), selon la Fédération algérienne.

L'Algérie a engagé un total de dix nageurs dans cette compétition continentale. La première journée de compétition, disputée mardi a vu la qualification de Nesrine Medjahed, Nazim Benbara et Abdelhakim Hammour en finale du 100 mètres nage libre.

De leur côté, Jaouad Syoud, Farès Ben Zidoune et Lilia Midouni se sont qualifiés pour la finale du 200 mètres papillon, alors que Majeda Chabaraka s'est qualifiée pour la finale du 1500 mètres.

La sélection nationale du relai 100 mètres 4 nages s'est elle aussi qualifiée pour la finale de cette spécialité, qui à l'instar des autres finales se déroulera en début de soirée.

Conduite par le président de la Fédération Nacer-Eddine Zahafi, la délégation algérienne est à pied d'oeuvre à Luanda depuis dimanche.

Parmi les membres de cette délégation, dix nageurs (cinq messieurs et cinq dames), sous la direction des entraîneurs nationaux: Mouloud Bouchendouka et Elyès Nesfsi.

Le staff technique des Verts est renforcé par le Directeur technique national (DTN) Réda Zemmouri, alors trois stars de la natation algérienne, en l'occurrence : Abdallah Ardjoun, Oussama Sahnoune et Moncef Balamane ont déclaré forfait pour cette compétition.

"Nous espérons glaner quatorze médailles en Angola: 4 or, 4 argent et 6 bronze" a déclaré à l'APS le président Zahafi, joint sur place par téléphone. "La Direction technique nationale a soigneusement sélectionné les nageurs qui représentent l'Algérie à cette compétition et c'est en se basant sur la forme actuelle de chacun d'entre eux qu'elle a établi ce barème de médailles à moissonner", a-t-il ajouté.

Outre les titres continentaux qui seront mis en jeu à Luanda, les représentants algériens essayeront de réaliser les minima de qualification aux Jeux olympiques de Paris. Le plus gros de ces espoirs de qualification repose sur Jaouad Syoud chez les messieurs et Amel Melih chez les dames.

Un défi qui sera encore plus difficile à relever, au milieu des conditions défavorables qui sévissent en Angola, car selon le président Zahafi "la piscine n'est pas aux normes internationales en vigueur. La température de l'eau dépasse les 31 degrés et les cordages de séparation entre les différents couloirs sont situés en profondeur et non en surface" a-t-il regretté, soulignant au passage que "même la profondeur de la piscine n'est pas aux normes".

Pour le reste, notamment, les conditions d'hébergement et de restauration, Zahafi a indiqué que "la sélection nationale se trouve dans de bonnes conditions" depuis le jour de son arrivée à Luanda.

Liste des représentants algériens en Angola:

Messieurs:

Jaouad Syoud, Ramzi Chouchar, Nazim Benbara, Farès Ben Zidoune et Abdelhakim Hammour

Dames:

Amel Mélih, Rania Nefsi, Nesrine Medjahed, Lilia Midouni et Majeda Chabaraka.