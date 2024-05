Algérie: Forum de Doha - Attaf appelle à orienter les efforts conjoints en soutien à la cause palestinienne

DOHA — Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf a appelé, mardi depuis Doha, à orienter les efforts conjoints en soutien à la cause palestinienne et à faire pression sur l'occupation sioniste pour l'amener à mettre fin à ses agressions contre la bande de Ghaza.

Dans une allocution prononcée lors des travaux de la troisième session du Forum économique et de coopération arabe avec les pays d'Asie centrale et l'Azerbaïdjan, M. Attaf a souligné "l'impératif d'orienter, prioritairement, les efforts conjoints des pays et des peuples participants, en soutien à la cause palestinienne, la plus juste et la plus ancienne des causes dans l'histoire de notre organisation onusienne, devant être placée en tête des priorités de la Communauté internationale en cette étape décisive".

"Il est grand temps que la Communauté internationale assume ses responsabilités historiques vis-à-vis du peuple palestinien pour "lever les injustices et les souffrances qui lui sont infligées, consacrer ses promesses et engagements envers ce peuple, et oeuvrer à l'établissement d'un Etat palestinien indépendant et souverain, étant la finalité et l'objectif de tout processus de paix, outre le règlement juste, durable et définitif au conflit palestino-israelien, principal pilier pour rétablir la paix et la sécurité au Proche-Orient".

Au volet économique, M. Attaf a affirmé que ce "domaine s'est taillé la part du lion grâce à l'intérêt que lui ont accordé nos pays dans cet espace, en témoignent l'appellation même de notre Forum et la formule de participation", a-t-il dit, ajoutant que "nous aspirons à élargir et à promouvoir les relations de coopération à la hauteur des aspirations de nos peuples, pour une meilleure exploitation des grandes potentialités et des énormes capacités que recèlent nos pays, une exploitation idoine des composantes de l'intégration qui sous-tendent un partenariat constructif et ciblé, et une coopération fructueuse et favorable à tous".

Quant à l'aspect humain, M. Attaf a exprimé sa fierté des liens unissant les pays appartenant à cet espace, à savoir "les dénominateurs communs culturels, religieux, civilisationnels et authentiques, profondément enracinés, qu'il convient d'appuyer et de promouvoir pour aplanir les différences, rapprocher les distances et diffuser les valeurs, les principes et les idéaux auxquels nous croyons et que nous nous sommes engagés à consacrer au service d'un Ordre mondial plus juste et plus équitable, où règneront Justice et équité et où chaque pays assume ses responsabilités".

Une entreprise qui constitue "une préoccupation majeure, consistant à garantir la sécurité, la sérénité, le développement et le bien-être pour tous sans exception aucune". Dans cette optique, le ministre a affirmé que "l'Algérie s'engage à adhérer, en toute sincérité et dévouement, dans cet effort collectif et dans ce cadre unique en son genre, qui offre un exemple éloquent de dialogue fructueux, de concertation constructive, de coordination ciblée et de coopération sûre et bénéfique".