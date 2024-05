Algérie: Bouira - Le mausolée romain de Fraxen, un site archéologique à protéger

BOUIRA — Le mausolée de "Fraxen" à Ouled Slama, dans la commune d'El Hakimia, au sud-ouest de Bouira, un des sites archéologiques les plus importants datant de l'époque romaine dans cette wilaya, a connu une vaste opération de restauration pour le protéger contre tout danger susceptible de le détériorer.

Inscrit depuis juillet 2013 sur la liste nationale des biens culturels protégés, le site archéologique "Fraxen" est un mausolée romain situé à 11 km au sud-est de Sour El Ghouzlane et à 45 km au sud du chef-lieu de Bouira.

Ce tombeau a connu en avril 2023 des travaux de réhabilitation qui ont coûté un montant de 61 millions de dinars, selon les détails fournis par la direction locale de la culture.

Confiés à l'entreprise "Bellounès", les travaux d'aménagement du mausolée romain de Fraxen, d'une durée de cinq mois, ont été achevés en décembre 2023, et le site patrimonial a été inauguré en mars 2024, lors d'une visite de la ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji.

Une étude concernant Fraxen avait été réalisée et achevée en 2010, après des missions de prospection effectuées en 2008 et en 2009 par une équipe d'archéologues du ministère de la Culture et des Arts.

La réhabilitation de ce vestige archéologique s'inscrit dans le cadre du programme du ministère visant à protéger les sites contre tout danger susceptible de les détruire ou de les détériorer, a expliqué à l'APS le directeur de la culture Ibrahim Benabderrahmane.

Des travaux d'urgence pour la réalisation d'un mur de clôture pour le site avaient été réalisés en 2009.

Le mausolée de Fraxen porte une inscription au sommet de sa façade principale. Il est connu sous le nom Ghorfat Ouled Slama, et les études faites pour sa datation, telles que les recherches menées par Masqueray et Cholsnet et Berbrugger, ne sont pas sûres, d'autant qu'une autre inscription a été découverte près du mausolée en question, selon les détails fournis par la direction de la culture.

Le site serait dédié à un chef militaire d'Auzia, actuellement Sour El Ghouzlane.

Edifié sur le point culminant d'une colline à Ouled Slama, ce mausolée est un édifice de forme carrée de 5 mètres. Il est construit en pierres avec le système constructif connu par Opus Quadratum, une technique adoptée dans le grand appareillage en pierre de taille.

L'édifice est composé de trois corps superposés, dont la façade principale est orientée vers l'Est. A travers cette façade, le visiteur peut distinguer trois parties, un corps inférieur à deux gradins, un corps moyen qui est constitué de cinq lits de pierres sèches.

Cette partie correspond bien à une chambre funéraire, et la pièce ne contient aucune ouverture vers l'extérieur, selon la fiche descriptive du site.

Il existe aussi un corps supérieur couronné d'une corniche moulurée et percée d'une ouverture de 90 cm de large et 1m 22cm de hauteur.