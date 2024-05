Algérie: Ouverture à Alger, du 6e Festival international 'Algé'Rire'

ALGER — La 6e édition du Festival international du rire "Algé'Rire" s'est ouverte mardi soir à Alger, avec une cérémonie animée par des humoristes algériens et étrangers du stand-up comique, devant un public nombreux.

Installé dans la grande cour intérieure du Palais de la Culture Moufdi-Zakaria, où le 6e Festival "Algé'Rire" a élu domicile jusqu'au 3 mai, le public est venu en nombre pour ne rien rater de ce premier soir, bravant le froid et l'air glacial qui ont marqué le déroulement de cette belle soirée inaugurale.

Les humoristes, Mahé (Maheddine), Malik Belkhodja, Rym, Ayoub Kheireddine Marceau, Nadège, Félix Dhjan, Reda Seddiki, Khalifa BMK, Flora Amara, Ilyès Djadel, Kamel Abdat et Abdelkader Secteur, se sont succédé sur scène, durant près de trois heures de temps, dans de courtes prestations, durant lesquelles différents sujets tirés de leurs quotidiens, en pays d'origine ou en exil, ont été abordés dans le rire et la dérision.

Une belle démonstration chorégraphique signée Habib Tata, a d'abord réuni, les Breakdancers, Mounir, Réda, Ayoub et Anwar, donnant de l'élan aux faiseurs de joie et de bien-être, brillamment introduits par le talentueux Farid Chamekh, un autre humoriste à l'animation.

Les soliloques et philanthropes invétérés, ont abordé, dans un esprit d'autodérision, plusieurs sujets, dont, des thématiques comparatives entre la vie dans leurs pays d'origine et celle dans les pays où ils sont actuellement établis.

%

Faisant unanimement part de "leur bonheur de se produire à Alger" et après avoir animé la soirée d'ouverture, les humoristes vont se reproduire dans des programmations individuelles légèrement modifiées par les organisateurs pour cause d'intempéries que connait la Capitale Alger ces jours-ci.

Le programme ainsi ajusté et publié sur la page Facebook du festival, prévoit donc, de présenter mercredi, les spectacles, "100% féminin" et "100% DZ", alors que la soirée de jeudi accueillera Malik Belkhodja et Ilyès Djadel, pour clore en beauté, vendredi avec les prestations attendues de Kamel Abdat et Abdelkader Secteur.

Parallèlement au déroulement des spectacles de Stand Up comique, les organisateurs proposent un espace "Kids Corner", dédié aux enfants avec des animations et ateliers ludiques et récréatifs en plus des spectacles de marionnettes et de clowns.

Organisé depuis 2013 par l'agence créatrice et productrice d'événements, "Broshing Events", qui a choisi pour cette année le slogan de, "100% rire ensemble", avec, entre autres objectifs de "faire rayonner l'humour algérien et africain", le Festival international du rire "Algé'Rire" est organisé sous le parrainage du ministère de la Culture et des Arts, en partenariat avec le Palais de la Culture Moufdi-Zakaria.