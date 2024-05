Algérie: La diplomatie sportive en mesure de défendre les choix de notre pays aux niveaux régional et international

ALGER — Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali a affirmé, mardi à Alger, que la diplomatie sportive était en mesure de défendre et de promouvoir les choix de l'Algérie aux niveaux régional et international.

Dans son intervention liminaire lors de la Journée d'études intitulée "Diplomatie sportive, performance et efficacité", M. Boughali a indiqué que "le sport est un phénomène social mondial qui transcende les frontières géographiques et les obstacles culturels, linguistiques et religieux, ce qui en fait l'un des mécanismes les plus flexibles pour la communication entre les peuples", ajoutant que "le sport a accédé à l'échiquier international et fait désormais partie de la diplomatie nationale".

Il a également indiqué que "l'Etat a accordé une attention particulière au sport à travers la construction de nombreuses infrastructures de base et la prise en charge des athlètes à l'intérieur du pays et à l'étranger pour atteindre les résultats escomptés et faire du sport algérien le meilleur ambassadeur de notre pays dans les fora sportifs internationaux", mettant en avant "le rôle du sport dans la formation de la pensée nationale et la construction de l'Etat national et la contribution des athlètes algériens dans la lutte contre le colonialisme français lors de la glorieuse guerre de libération".

"Le sport est devenu un moyen de compétition important entre les nations, tant pour l'excellence et la prééminence dans le classement des compétitions continentales et internationales que pour refléter la position et le poids des pays parmi les nations".