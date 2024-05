Algérie: Fête des travailleurs - Plusieurs activités organisées dans les wilayas de l'Ouest du pays

ORAN — Les wilayas de l'Ouest du pays ont célébré, mercredi, la Journée mondiale des travailleurs, en organisant des activités diverses, en présence des autorités des wilayas, des cadres syndicaux, de la famille révolutionnaire et la société civile.

Le wali d'Oran, Saïd Sayoud, a salué, lors d'un recueillement à la mémoire des martyrs devant la stèle commémorative de la place Tahtaha à M'dina Jdida,et la création de milliers postes d'emploi au niveau de la wilaya, ces deux dernières années, à la faveur d'investissements et structures ouvertes des secteurs public et privé.

Dans la wilaya de Tiaret, il a été procédé à la pose de la première pierre pour la réalisation d'un lycée d'une capacité de 1.000 places pédagogiques à Haï Zemala, au chef-lieu de wilaya, et la remise des arrêtés de 300 logements promotionnels aidés (LPA) en faveur des travailleurs de plusieurs instances.

Un tirage au sort a, en outre, été organisé pour les travailleurs de la commune de Medroussa et l'entreprise de transport urbain pour bénéficier de la Omra.

La wilaya de Mascara a également enregistré la remise des clés et arrêtés de 204 logements promotionnels libres (LPL) en faveur d'affiliés au corps de la Sûreté nationale, dont 144 logements à Sig et 60 à Oued Taria, et ce en plus d'une visite à l'atelier de chemin de fer, sis dans la ville de Mohammadia, a été également organisée.

Dans la wilaya de Sidi Bel Abbes, le projet d'extension de l'établissement hospitalier spécialisé en gynécologie-obstétrique a été inauguré, en plus de la tenue d'une journée d'étude sur le monde du travail, une exposition diversifiée à l'université " Djillali Liabes " et une rencontre de football en hommage à l'ex-joueur de l'ESM Sidi Bel Abbes, Bahri Mokadem.

Les wilayas de Tlemcen, Aïn Temouchent, Nâama, Relizane et Tissemsilt ont célébré, de leur côté, la journée mondiale du travail, en organisant des cérémonies de recueillement à la mémoire des chouhada, des activités sportives et culturelles, dont la course traditionnelle des facteurs, et en honorant des travailleurs et d'autres admis à la retraite, ainsi que des cadres syndicaux et les lauréats des différentes compétitions organisées à cette occasion.