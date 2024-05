Algérie: M. Laagab plaide pour la promotion de l'information culturelle dans tous les médias

ALGER — Le ministre de la Communication, Mohamed Laagab a appelé, mardi à Alger, à promouvoir l'information culturelle dans tous les médias nationaux et à développer la formation dans ce domaine en lui accordant davantage d'intérêt, d'autant qu'il s'agit d'une matière médiatique importante.

S'exprimant lors d'une conférence intitulée "Médias et culture: approches et stratégies", initiée par le ministère de la Communication, M. Laagab a souligné l'importance de l'information culturelle et les moyens de la développer à la lumière de la richesse de la scène culturelle nationale.

Le ministre a, également, précisé que son département ministériel réfléchissait à l'organisation de sessions de formation au profit des journalistes intéressés par les affaires culturelles, rappelant les sessions organisées récemment au profit de journalistes de divers spécialisations, notamment sportifs.

Cette formation dédiée aux journalistes des rubriques culturelles et encadrée par des professionnels et des acteurs spécialisés, abordera différents axes liés à cette spécialité médiatique, a-t-il ajouté.

Cette conférence a vu la participation de l'écrivain et romancier, Amine Zaoui, du journaliste, traducteur et dramaturge, Hmida Ayachi, et du journaliste et écrivain en sociologie Mohamed Belhi, ainsi que de représentants et des directeurs de médias nationaux, des intellectuels et des personnalités des domaines culturel et médiatique.

Dans ce cadre, Amine Zaoui a évoqué son expérience dans le domaine médiatique, relevant que "les médias audiovisuels avaient contribué par le passé, à travers des programmes tels que +Jawahir+, diffusé sur les ondes de la Radio Algérienne, et +Akouas+ diffusé par la Télévision algérienne, à la création de symboles culturels", ainsi qu'à la promotion de la diversité culturelle locale.

De son côté, Hmida Layachi, a estimé que l'information culturelle "a promu par le passé une image positive de l'Algérie dans le monde, ainsi que sa culture locale", rappelant à cet égard le festival culturel panafricain de 1969.

Mohamed Balhi a insisté, pour sa part, sur "l'importance de l'information culturelle et de son rôle majeur dans la promotion d'une image positive sur l'Algérie comme c'était le cas par le passé", citant à titre d'exemple, le cinéma algérien qui a promu une image positive de l'Algérie à travers plusieurs films tels que celui de Mohamed Lakhdar-Hamina "Chroniques des années de braise" qui a remporté la Palme d'or au festival de Cannes en 1975.

La conférence a vu également des interventions d'intellectuels, d'écrivains et de journalistes, ayant évoqué la nécessité de l'investissement dans les industries culturelles et la création de programmes culturels spécialisés, ainsi que la mise en place de stratégies et d'approches pour relancer l'information culturelle.