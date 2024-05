Algérie: Attaf s'entretient à Doha avec plusieurs de ses homologues

ALGER — Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf a eu, mardi à Doha (Qatar), des entretiens bilatéraux avec ses homologues libanais, soudanais, mauritanien, azerbaïdjanais et somalien, et ce en marge de sa participation aux travaux de la 3e session du Forum économique et de coopération arabe avec les pays d'Asie centrale et la République d'Azerbaïdjan, indique un communiqué du ministère.

Les entretiens ont permis "de passer en revue les relations entre l'Algérie et ces pays frères et amis, ainsi que les questions d'intérêt commun au double plan régional et international", précise la même source.

Lors de l'entretien avec le ministre des Affaires étrangères et des Expatriés de la République libanaise, Abdallah Bouhabib, les deux parties ont examiné "les développements de l'agression israélienne contre Ghaza et ses répercussions sur l'ensemble de la région du Moyen-Orient", note le communiqué.

Avec le ministre des Affaires étrangères de la République du Soudan, Hussein Awad, les deux parties "ont évoqué la mise en oeuvre des conclusions des entretiens importants tenus entre le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune et son frère, le président Abdel Fattah al-Burhan, lors de sa visite en Algérie en janvier dernier, ainsi que les développements de la situation en République du Soudan et les efforts diplomatiques visant à promouvoir une solution politique à la crise dans ce pays frère".

Les entretiens entre M. Attaf et son homologue mauritanien, Mohamed Salem Ould Merzoug, ont porté sur les relations privilégiées entre les deux pays frères, ainsi que sur les derniers développements de la situation dans la région sahélo-saharienne.

Par ailleurs, M. Attaf a abordé avec son homologue somalien, Ahmed Moalim Fiqi, "les perspectives de renforcement des relations bilatérales et de promotion de la concertation politique bilatérale sur la situation dans leurs espaces d'appartenance", conclut le communiqué.