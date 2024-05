Ile Maurice: Les mesures phares de Rezistans ek Alternativ

En ce 1er -Mai, Rezistans ek Alternativ (ReA) a dévoilé son programme axé sur l'amélioration des conditions de travail des Mauriciens. Avec une série de mesures phares, le parti syndical vise à transformer le paysage socio-économique de l'île et à renforcer les droits des travailleurs.

En voici quelques mesures phares :

Parmi les propositions les plus marquantes figurent de nouveaux droits destinés à protéger les travailleurs contre les effets dévastateurs des catastrophes naturelles liées au changement climatique. Ces droits incluent des dispositions pour les cyclones, les pluies torrentielles et d'autres événements météorologiques extrêmes. De plus, ReA appelle à l'élimination de la discrimination entre les travailleurs du secteur privé et public, ainsi qu'à l'instauration d'une semaine de travail de 40 heures pour tous et des congés de vacances annuels pour chaque travailleur.

En reconnaissance des responsabilités familiales, ReA propose des droits parentaux élargis, avec cinq jours de congé cumulatif par an pour s'occuper des enfants jusqu'à l'âge de dix ans. De plus, il recommande un congé pour les femmes pour faire face aux complications liées aux cycles menstruels, une mesure novatrice visant à promouvoir la santé et le bien-être des travailleuses.

Le parti préconise également des réformes salariales significatives, notamment le réajustement des salaires après chaque augmentation du salaire minimum. Il appelle également à la réintroduction du National Pensions Scheme pour garantir une sécurité financière aux travailleurs à long terme. Il souhaite que les pensions de vieillesse soient alignées sur le salaire minimum (Rs 16 500 en 2024).

Retrouvez ci-dessous les mesures :

1. Pour des nouveaux droits des travailleurs mauriciens

· De nouveaux droits pour protéger les travailleurs pour les cyclones, les pluies torrentielles et autres catastrophes liées au changement climatique.

· Pour éliminer la discrimination entre les travailleurs du secteur privé et public. Pour une semaine de travail de 40 heures pour tous les travailleurs mauriciens. Pour des congés de vacance annuel pour tous les travailleurs.

· Pour de nouveaux droits parentaux - 5 jours de congé cumulative par an pour s'occuper de leurs enfants jusqu'à l'âge de 10 ans.

· Mettre en place un congé pour les femmes, 1 jour par mois pour les complications liées aux cycles menstruels.

· Pour le réajustement des salaires après le changement du salaire minimum, pour valoriser l'expérience, les compétences et les années de service des travailleurs dans les secteurs privé et public.

· Modifier la loi pour faire respecter les droits des travailleurs par l'ERT en émettant des ordonnances de conformité intérimaire.

· Pour un COLA, version 2.0 - lorsque les prix (l'inflation) augmentent les salaires doivent être automatiquement ajustés/indexés.

· Rétablir le NPS, version 2.0, afin que les jeunes travailleurs d'aujourd'hui bénéficient d'une pension publique contributive.

· Pour augmenter le congé de paternité lorsque l'enfant est né par césarienne.

· Mettre en place un système d'assurance pour que les employeurs couvrent les accidents/décès dus aux catastrophes climatiques (les cyclones, les pluies torrentielles et autres catastrophes liées au changement climatique)

· Promouvoir la sécurité d'emploi, éviter les abus envers les travailleurs contractuels/précaires/à temps partiel.

· Pour que les pensions de vieillesse soient alignées sur le salaire minimum. Rs 16,500 en 2024.

· Pour améliorer les services médicaux, les tests médicaux devraient être plus rapides, avec des résultats disponibles dans la semaine, et le temps d'attente pour les rendez-vous de test médical devrait être réduit.

· Pour pourvoir tous les postes vacants et recruter dans les secteurs public pour offrir de meilleurs services au public.

· Installer des bacs sanitaires spéciaux dans tous les lieux de travail pour éliminer les produits menstruels.

· Modifier la loi pour que tous les comités disciplinaires soient indépendants des employeurs.

· Renforcer les droits syndicaux, la négociation collective et restaurer le droit de grève.

· Pour s'assurer que les travailleurs ne sont pas pénalisés en matière de performance, de primes de présence ou d'autres avantages s'ils prennent un congé autorisé par la loi.

2. Pour des changements dans le pays, changer le système et la constitution

· Modifier le système électoral, éliminer le communalisme, pour que les électeurs puissent avoir le droit de révoquer ses députés entre deux élections, pour éliminer la corruption des élections et des gouvernements par l'argent capitaliste et la mafia.

· La Constitution devrait inclure tous les droits économiques, sociaux et culturels reconnus par l'ONU, y compris les droits à la santé, au logement, au travail, à l'éducation, à la pension et à la grève.

· Pour les droits environnementaux dans la Constitution, afin de protéger le trésor vivant local et le patrimoine naturel du pays.

· Pour que notre vraie histoire puisse être incluse dans la Constitution.

· Une Constitution qui promeut la paix.