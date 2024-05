Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 02 Mai 2024

Sénégal : Célébration du 1er Mai - Des centaines de personnes manifestent après quatre ans sans défilé

Le premier défilé du 1er-Mai depuis quatre ans a eu lieu le mercredi au Sénégal. Alors que le pays vient d’élire son président de la République en mars 2024, des centaines de travailleurs ont défilé avant que les responsables syndicaux ne déposent leur cahier de doléances au chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye. Un long cortège coloré a défilé dans la matinée dans le centre-ville de Dakar. Parmi les manifestants, Omar Sidibé, délégué du personnel au sein du syndicat de l’entreprise Sénégal Tannerie (Senta), explique pourquoi c’est important de marcher aujourd’hui, quelques semaines après l’élection du président Bassirou Diomaye Faye : « L’objectif, c’est d’alerter le président de la République pour qu’il nous vienne en aide, car nous sommes très fatigués. » (Source : Rfi)

Burkina Faso : Fête du travail - Le syndicat des travailleurs réclame plus de liberté

Les travailleurs du Burkina Faso ont commémoré ont le mercredi 1er mai 2024 le 138e anniversaire de la lutte héroïque des ouvriers de Chicago. A l’occasion, les syndicalistes ont réclamé plus de liberté. Le Collectif CGT-B n’en démord pas sur les atteintes des libertés individuelles et collectives. Il rappelle la tentative d’enlèvement le 29 janvier 2024 de son secrétaire général à son domicile. « Sur cette question, l’UAS est allée vers les autorités à travers trois correspondances adressées au ministre chargé de la sécurité, au président de l’université de Koudougou avec ampliation au ministre chargé de l’enseignement supérieur, enfin au ministre d’Etat chargé de la fonction publique. L’objectif était de nous informer sur la tentative d’enlèvement et d’interpeller les autorités sur cette mesure contre un leader syndical à qui aucun reproche n’a été adressé, ni aucune notification. Pour eux, il s’agit d’un véritable acharnement contre leur responsable.( Source :aouaga.com)

Mali : Lutte contre le terrorisme - Un groupe armé fait reddition aux FAMa avec leurs équipements de combats à Aguelhoc (Kidal)

L’état-major général des Armées a informé le lundi l’opinion publique via un communiqué de la reddition aux Forces armées maliennes (FAMa) le 28 avril à Aguelhoc dans la Région de Kidal d’un important groupe d’hommes armés. La hiérarchie militaire précise que ces hommes armés se sont présentés pour rendre volontairement tous leurs équipements constitués de cinq véhicules, des armements y comprenant des mitrailleuses, des munitions et divers équipements militaires. (Source : abamako.com)

Bénin : Tribunal de Porto-Novo - Les policiers responsables de la mort d’un motocycliste à Ekpè en prison

Au terme d’une audience vendredi 26 avril 2024 au tribunal de première instance de première classe de Porto-Novo, les deux policiers impliqués dans l’accident qui a coûté la vie à un motocycliste à Ekpè, dans la commune de Sèmè-Kpodji sont placés sous mandat de dépôt. Les fonctionnaires de police, responsables de la mort d’un motocycliste à Ekpè, dans la commune de Sèmè-Kpodji le 17 avril 2024, en détention provisoire en attendant d’être jugés. C’est la décision prise par le parquet du tribunal de Porto-Novo après leur audition le vendredi 26 avril. Vendredi dernier, les deux hommes en uniforme ont été auditionnés au tribunal de Porto-Novo. Le parquet au terme de cette audition a décidé de les placer sous mandat de dépôt en attendant leur jugement. (Source : acotonou.com)

Niger : Media/Pour « atteinte à la défense » - Le journaliste Idrissa Soumana Maiga écroué à la maison d’arrêt de Niamey

Après quatre jours de garde à vue, le Directeur de publication du quotidien privé « L’Enquêteur », Idrissa Soumana Maiga, a été placé sous mandat de dépôt à la Maison d’arrêt de Niamey, ce lundi 29 avril 2024, après sa présentation à un juge. Il est poursuivi pour « atteinte à la Défense », un chef d’accusation passible de dix (10) ans de prison. Pour rappel, le fondateur du principal quotidien privé du pays a été interpellé jeudi dernier par la Police Judiciaire (PJ) suite à la publication d'un article faisant cas de l'installation par les partenaires russes, de systèmes d'écoutes sur des bâtiments officiels à Niamey. Après les organisations professionnelles de la presse du Niger, Reporters Sans Frontières (Rsf) a, dans un communiqué, dénoncé « une détention arbitraire » et demandé « l’abandon des poursuites » contre le journaliste. (Source : aniamey. com)

Cote d’Ivoire : Fête du travail - Le Président Ouattara rend hommage à tous ceux qui contribuent à la création de la richesse

La fête du travail est célébrée ce mercredi 1er mai 2024, en Côte d’Ivoire, à l'instar des pays du monde. A travers un message publié sur sa page Facebook, le Président de la République, Alassane Ouattara, a rendu un hommage à tous les hommes et femmes qui par leur abnégation et leur travail acharné participent au développement de la nation.« À l'occasion de la fête du travail, je rends un vibrant hommage aux travailleurs et aux travailleuses de tous les secteurs d'activité qui, par leurs efforts acharnés, contribuent à la création de la richesse et au développement de notre beau pays. Bonne fête du travail à tous ! », a-t-il écrit. (Source : Fratmat.info)

Rca : Des droits des travailleurs - Des syndicalistes notent un « recul considérable »

Alors qu’on célèbre, ce 1er mai, la Fête du travail, beaucoup de syndicalistes déplorent un recul considérable des droits des travailleurs en République centrafricaine. Ils regrettent que, devant la précarité de l’emploi, des travailleurs sont obligés de travailler même dans des conditions les plus déplorables. Salaires insignifiants, licenciements abusifs, non-prise en charge sanitaire, non déclaration du personnel de certaines sociétés privées et parapubliques à la Caisse nationale de sécurité sociale, sont entre autres des droits des travailleurs en recul pour le moment en République centrafricaine. Au ministère du travail, c’est un avis contraire. Le département allègue que l’Inspection du travail exerce son rôle dans les règles de l’art.(Source :abangui.com)

Gabon : Fête du Travail- Oligui réitère son engagement à préserver les emplois

Le président Brice Clotaire Nguema, a adressé un message via son compte X, Twitter à tous les travailleurs du Gabon, à l'occasion de cette journée du 1er mai 2024, marquant la fête du travail «Chers travailleurs, vous êtes la pierre angulaire du développement de ce Gabon Nouveau dont nous rêvons tous depuis le 30 août 2023.Conscient des défis liés au chômage, je m'engage pleinement à préserver les emplois existants et à ouvrir de nouvelles portes d'opportunités »( Source :alibreville.com)

Togo : Élections - Observateurs et partis d’opposition dénoncent des incidents localisés

Au Togo, le pays attend maintenant les résultats des élections législatives et régionales de lundi. Un peu plus de 4 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour choisir 113 députés, et pour la première fois 179 conseillers régionaux. Ce double scrutin se tenait dans un contexte de changement constitutionnel controversé qui fait passer le pays à un régime parlementaire et supprime donc l'élection présidentielle. Le double scrutin s'est déroulé dans le calme mais des incidents ont tout de même été signalés par les observateurs déployés sur le terrain. Les observateurs accrédités comme le Cacit ou la ligue togolaise des droits de l'homme ont listé plusieurs cas d'incidents relevés au cours de la journée. Elles évoquent des électeurs qui ne se sont pas retrouvés sur les listes, des représentants de partis politiques qui, dans certains bureaux, n'ont pas eu accès aux procès-verbaux de dépouillement. (Source : alome.com)