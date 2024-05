Sénégal: Signature de conventions entre le BMN et 21 entreprises sénégalaises

Dakar — Le Bureau de mise à niveau des entreprises (BMN) a signé, mardi, à Dakar, des conventions de partenariat avec vingt et une entreprises sénégalaises, d'un montant 1,2 milliard en termes d'investissements et de 497 millions de francs en termes de primes.

"Les 21 entreprises accompagnées ont prévu d'investir 1,2 milliards de francs CFA. Et pour ces investissements, le BMN va accompagner ces entreprises avec des primes de l'ordre de 497 millions de francs CFA", a déclaré Fatou Diana Ba, directrice générale du BMN, lors de la cérémonie de signature.

Les plans de mise à niveau de ces 21 entreprises ont été validés dans le cadre du Programme national de mise à niveau.

"Vous êtes représentatifs du secteur économique et l'ambition de l'Etat du Sénégal est d'accompagner son secteur privé pour qu'il puisse mieux se positionner sur le marché", a-t-elle déclaré, s'adressant aux chefs des entreprises signataires.

Les 21 entreprises viennent des régions de Dakar, Thiès, Diourbel, Fatick, Saint-Louis, Matam et Tambacounda.

Elles s'activent essentiellement dans les secteurs de l'agriculture, l'industrie agroalimentaire, l'hôtellerie, la santé et les services.

Fatou Diana Ba a expliqué que ce partenariat permettra à ces entreprises de créer de la richesse, de la valeur et des emplois. "Nous allons avoir la consolidation de plus de 600 emplois dont 200 emplois féminins et la création au moins de 250 nouveaux emplois", a-t-elle annoncé.

L'actuelle directrice du BMN s'est ainsi félicitée des résultats réalisés par le BMN avec notamment 37,7 milliards de francs CFA octroyés en termes primes.

"Le bureau de mise à niveau a accompagné depuis sa création 874 entreprises qui ont conduit à la réalisation de 137 milliards de francs CFA d'investissements et de 37,7 milliards de francs CFA de primes octroyés dont plus de 28 milliards réellement décaissés" s'est-elle réjouie.

Créé depuis septembre 2004, le Bureau de mise à niveau (BMN) des entreprises du Sénégal est un dispositif institutionnel et technique, sous la tutelle du ministère de l'Industrie et du Commerce, chargé de mettre en oeuvre les politiques et programmes de mise à niveau des entreprises sénégalaises, afin d'améliorer leur compétitivité.

Le Programme national de mise à niveau, financé par l'Etat du Sénégal, permet d'accompagner les entreprises sénégalaises évoluant dans divers secteurs, en leur permettant de réaliser des gains de compétitivité et des choix stratégiques nécessaires pour leur développement.