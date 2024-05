Afrique de l'Ouest: Supervision de la sécurité de l'aviation - Le pays en tête dans la zone UEMOA

Dakar — Le Sénégal occupe, en matière de supervision de la sécurité de l'aviation, la première place dans la zone de l'union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) et deuxième dans la sous-région Afrique occidentale et centrale, avec un taux de conformité de 84,89%, a appris l'APS de l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (ANACIM).

"A l'issue d'un audit, le Sénégal a obtenu comme résultat provisoire, un taux global de mise en oeuvre des dispositions de la Convention relative à l'aviation civile internationale de 84,89%", indique l'ANACIM dans un communiqué.

La même source signale qu'avec ce taux, le Sénégal est ainsi premier dans la zone de l'UEMOA et deuxième dans la sous-région Afrique occidentale et centrale couverte par le bureau régional de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) à Dakar, derrière le Ghana (88,62%).

Elle note que ce résultat dépasse également les objectifs fixés dans le plan mondial pour la sécurité de l'aviation civile (GASP) qui est à 75% pour 2024.

L'OACI vient de terminer une évaluation sur le travail que l'ANACIM mène, en matière de supervision de la sécurité de l'aviation à travers l'audit de appelé Mission de validation coordonnée (ICVM) du système de l'aviation civile du Sénégal.

"Il a été réalisé par une équipe d'experts de l'OACI du 17 au 24 avril 2024 et a concerné les domaines Législation (LEG), Licences du personnel (PEL), Exploitation technique des aéronefs (OPS), Navigabilité des aéronefs (AIR) et Aérodromes et aides au sol (AGA)", selon le communiqué.

Ce résultat historique de 2024 consacre, les efforts consentis par l'ANACIM, en matière de supervision de la sécurité sur les exploitants aériens (ASECNA, LAS, AIBD, les compagnies aériennes, les organismes de formation et de maintenance en aéronautique et les sociétés d'assistance en escale), salue la même source.