Congo-Kinshasa: Semaine africaine de vaccination - Des avancées dans la lutte contre les maladies préventives par la vaccination

La République démocratique du Congo (RDC) est de plain-pied, depuis le 29 avril jusqu'au 7 mai, dans la célébration de la 14e édition de la semaine africaine de vaccination (SAV) qui coïncide avec le cinquantième anniversaire du Programme élargi de vaccination dans le monde.

La 14e édition de la SAV, placée sur le thème " Le programme essentiel d'immunisation à la 50e année", avec comme slogan "Communautés vaccinées, communautés en bonne santé", offre l'opportunité de sensibiliser plus la communauté à soutenir les activités de vaccination pour protéger les enfants contre les maladies préventives. Cinquante ans après la création du programme élargi de vaccination dans le monde et en particulier en RDC, des performances ont été réalisées dans la riposte contre les maladies préventives par la vaccination.

A titre illustratif, la RDC a enregistré d'énormes avancées, notamment l'éradication de la variole en 1978, sa déclaration comme pays libre de la circulation du polio virus sauvage en 2015 et en 2018. Le pays a obtenu le statut d'élimination du tétanos maternel et néonatal. L'introduction de nouveaux vaccins contre la fièvre jaune, l'hépatite virale, les infections à pneumocoques, la gastro- entérite, la rougeole entre aussi dans l'actif du Programme élargi de vaccination (PEV) en RDC.

Toutefois, à côté de ces résultats probants, il ya des goulots d'étraglement qui persistent dans la réponse à la lutte contre la polio et les autres maladies évitables par la vaccination. En terme de défis, le PEV a noté la persistance des enfants zéro dose et enfants sous vaccinés, la faible réalisation des séances de vaccination, la gestion de l'infodemie, le renforcement de la dynamique communautaire en faveur de la vaccination, l'installation des comités à assise communautaire dans les provinces...

"La RDC a rapporté 827 754 enfants zéro dose et 963 318 enfants sous vaccinés. Tous ces enfants doivent être récupérés car tous les vaccins retenus dans le calendrier vaccinal boostent l'immunité de chacun d'eux. Nous devons donc atteindre tous les enfants; même ceux vivant dans les zones d'insécurité..." , a reconnu le chef de service en charge de la supervision et information au PEV, Brave Kassongo.

Face à ces défis, le PEV croit qu'il est possible de changer la donne sur le terrain avec l'implication des médias. D'où l'appel lancé aux journalistes, membres du Réseau des journalistes amis de l'enfant, lors de la Journée d'information organisée à leur intention le 30 avril au siège du PEV, à Kinshasa, dans le cadre de la célébration de la 14ee édition de la SAV. Tous les intervenants à ce briefing avec la presse, à savoir le Dr Bertin Lora du PEV, le chef de service en charge de la supervision et information au PEV, Brave Kassongo, et la chargée du service formation et supervision au PEV, Dominique Aleko, ont tous été unanimes quant au rôle important des médias dans la sensibilisation de la communauté à s'approprier les activités de vaccination.

"Les médias sont pour nous les meilleurs canaux pour atteindre la communauté. Leur implication nous permettra de conseiller les parents à faire vacciner les enfants zéro dose ou en retard de vaccination, de donner une bonne information sur l'immunisation complète des enfants et femmes enceintes. En plus, les médias nous permettront d'amener les parents à faire vacciner les enfants et leur apprendre ce qu'ils doivent faire en cas des effets indésirables qui surviennent avec la vaccination" , a expliqué Dominique Aleko.

Notons que la vaccination est l'unique remède pour protéger les enfants contre la polio afin de prévenir la paralysie flasque aiguë en cas de non vaccination. Tout parent est donc invité à soutenir les activités de vaccination en faisant vacciner l'enfant lors des séances de routine.