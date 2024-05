Sénégal: Le pays importe 70, voire 80 % de ses besoins alimentaires, selon Mabouba Diagne

Dakar — Les importations sénégalaises de denrées alimentaires représentent 70 à 80 % des besoins de consommation du pays et s'élèvent en moyenne à 1.070 milliards de francs CFA par an, a déclaré, mardi, à Dakar, le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, Mabouba Diagne.

"En raison de la hausse des prix des denrées alimentaires sur le marché international, les importations alimentaires ont un effet très négatif sur la balance commerciale. Le Sénégal importe plus de 1.070 milliards de francs CFA en denrées alimentaires", a signalé M. Diagne.

Il intervenait à un atelier d'évaluation provisoire du Programme conjoint Sahel en réponse aux défis Covid-19, conflits et changements climatiques (SD3C). Le SD3C est mis en oeuvre au Sénégal et dans d'autres pays de la région, avec la collaboration du Fonds international de développement agricole, une institution spécialisée des Nations unies.

"Le Sénégal importe 70 %, voire 80 % de sa nourriture, avec un taux d'autosuffisance alimentaire de 57 % pour les céréales", a déclaré Mabouba Diagne.

Il reconnaît que "le SD3C contribue à l'amélioration de la production et de la productivité agropastorales de la région (le Sahel), grâce à l'introduction de pratiques agricoles résilientes [et] garantissent en même temps une gestion durable de l'eau et de la terre".

Au Sénégal, 3.000 ménages ont bénéficié de ce programme, qui a permis de restaurer 40 hectares de terres dégradées et de réhabiliter un "marché transfrontalier", selon M. Diagne.

Un marché dédié au bétail, deux parcs de vaccination du bétail et deux "boutiques pastorales" font partie des fruits de cette initiative agricole du FIDA et de plusieurs gouvernements de la région, a-t-il signalé.