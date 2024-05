Sénégal: Rosso - Une journée portes ouvertes pour exposer les talents du Walo

Rosso — La Maison des cultures urbaines (MCU) de Rosso, dans le département de Dagana, a organisé lundi une journée portes ouvertes pour, selon son directeur Moustapha Tall, exposer les talents locaux aux partenaires et aux autorités.

"Nous avons eu l'opportunité d'organiser une journée portes ouvertes parce qu'en général nos centres culturels et MCU sont juste des lieux de production et de rencontres, mais généralement les autorités et les partenaires n'y viennent pas", a-t-il indiqué dans un entretien avec l'APS en marge de l'ouverture de cette journée.

Selon lui, cette manifestation permet aux partenaires venant de la France, du Sénégal et aux populations de Rosso de visiter les locaux, de rencontrer des artistes et de voir éventuellement toutes les installations de la MCU.

Durant la journée, les partenaires ont visité les studios d'enregistrement, les salles et les performances DJ. Ils ont pu aussi rencontrer des jeunes qui y sont en train d'être formés dans divers domaines.

Julien Vainarten, directeur de l'école Jacque Mimran, un des partenaires de la MCU a salué les différentes initiatives prises par les promoteurs. Ces initiatives sont excellentes et permettent aux jeunes de se former et de devenir des professionnels dans différents métiers de la culture, a-t-il dit.

La journée a enregistré la présence de la directrice des services de la mairie de Saint-Laurent-Blangy, Delphine Cambronne, de Marie Frenz Mokourang, présidente de l'Association des amis immercuriens de Rosso, du commandant de la brigade de gendarmerie de Rosso, Grégoire Ndecky, des autorités municipales et de beaucoup d'artistes.