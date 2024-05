Ile Maurice: À la recherche d'un nouveau consultant pour réviser le code de 2016

Le National Committee on Good Corporate Governance (NCCG), opérant sous la tutelle ministère des Services financiers et de la bonne gouvernance, vient de lancer à un appel d'offres (Request for Proposal - RFP) pour retenir les services d'un consultant en vue de réviser le code national de gouvernance, qui date de 2016. Sunil Bholah, ministre des Services financiers, explique que la décision de réviser le code de bonne gouvernance résulte du fait que les entreprises évoluent, d'où la nécessité d'avoir une nouvelle approche face à la gouvernance d'entreprise.

«La révision et l'adaptation du code national de gouvernance d'entreprise garantissent que Maurice demeure à l'avant-garde des pratiques de gouvernance en tant que centre financier international. En intégrant les principes ESG, nous renforçons non seulement notre réputation de place financière responsable, mais nous ouvrons également des opportunités d'investissement et de croissance durables», souligne le ministre. Et d'ajouter que dans le domaine de la gouvernance, «le code n'est pas qu'un simple document ; c'est un modèle d'intégrité, de transparence et de prospérité. Un code de bonne gouvernance pertinent et contemporain n'est pas seulement un choix ; c'est la pierre angulaire d'un écosystème financier solide, garantissant la confiance, la résilience et la gestion éthique de nos institutions».

La prochaine révision du code vise à l'aligner sur les priorités nationales, les objectifs de développement durable des Nations unies et les principes révisés de gouvernance d'entreprise du G20/ OCDE, entre autres. Vu l'importance croissante des considérations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) dans les pratiques commerciales mondiales, le code révisé mettra l'accent sur la durabilité, la responsabilité et la création de valeur à long terme.

Aruna Radhakeesoon, présidente du NCCG, estime, pour sa part, qu'alors que ce comité se lance dans cette révision, son rôle central dans l'orientation des entreprises mauriciennes vers une croissance économique durable est reconnu.

«Dans un paysage en constante évolution, la pertinence est notre boussole. En intégrant les principes de durabilité, de transparence et de responsabilité, nous préservons non seulement notre prospérité actuelle, mais nous ouvrons la voie à un avenir résilient et prospère pour les entreprises mauriciennes.» Elle souligne qu'un des objectifs clés de la troisième révision du code est de positionner Maurice comme un centre d'investissement durable, attirant des fonds vers des projets respectueux de l'environnement en Afrique. «En abordant les défis socioéconomiques et en adoptant le principe de 'ne laisser personne de côté', le nouveau code s'efforcera d'équilibrer le développement économique avec la conservation de l'environnement et l'équité sociale.»

Le consultant local sélectionné sera appelé à fournir une analyse complète des questions de gouvernance pertinentes, d'intégrer les risques et opportunités durables dans le nouveau code et de concevoir des stratégies pour favoriser l'engagement des parties prenantes et les rapports sur la durabilité. De plus, le consultant guidera la mise en place d'équipes compétentes en matière de développement durable et facilitera les processus décisionnels fondés sur les données. Le calendrier du projet s'étend de mai à juin 2024 pour la sélection du consultant, suivi de la rédaction et de la finalisation du nouveau code, de septembre 2024 à janvier 2025.

Le lancement officiel du code révisé est provisoirement prévu pour mai 2025, coïncidant avec sa vulgarisation par le biais des présentations sur les implications, sa mise en oeuvre et les meilleures pratiques. Les consultants locaux potentiels sont invités à soumettre leurs propositions conformément aux lignes directrices décrites par le NCCG.