Ile Maurice: Les hostilités officiellement déclenchées en vue des élections

Les rendez-vous politiques de ce mercredi marquent l'ouverture officielle de la campagne électorale. Le Parlement sera dissout automatiquement en novembre, à moins que Pravind Jugnauth ne le fasse bien avant afin de convoquer les Mauriciens aux urnes. Critiques, bilan, propositions et dénonciations marqueront cette journée qui s'annonce mouvementée...

L'alliance de l'opposition, composée du Parti travailliste (PTr), du Mouvement militant mauricien (MMM) et des Nouveaux Démocrates, a donné rendez-vous à ses partisans et aux électeurs à Port-Louis. Patrick Assirvaden, président du PTr et responsable de l'équipe organisationnelle, aux côtés de Rajesh Bhagwan, affirme que le gouvernement doit, en ce mercredi, rendre des comptes au sujet de son bilan sur ces cinq dernières années.

«Pravind Jugnauth doit des explications à la population sur l'affaire Angus Road, sur les Rs 1,5 milliard dépensées inutilement dans des respirateurs, sur la mort de son agent, Soopramanien Kistnen, sur la dilapidation des réserves de la Banque de Maurice et sur le retard quant à l'augmentation de la pension qui vaut aujourd'hui Rs 7 000 à cause de la dépréciation de la roupie», affirme le député rouge.

Le secrétaire général du MMM estime lui que c'est l'occasion pour la population d'envoyer un message fort au gouvernement. «Pravind Jugnauth est responsable de la mauvaise situation qui prévaut dans le pays, avec la complicité du trio Obeegadoo, Ganoo et Collendavelloo. Les institutions ne fonctionnent plus alors que l'opposition et le rapport de l'Audit font état des gaspillages. Les rapports des Américains et d'Européens ont constaté que la démocratie n'existe plus à Maurice. La presse et les radios privées subissent menaces et pressions. Ce sont quelques-unes des raisons qui doivent motiver la population à se rallier derrière l'alliance PTr-MMM en venant à ce meeting. Nous avons une équipe de jeunes encadrés par des politiciens expérimentés. Navin Ramgoolam lui-même indiquera ce qu'il faut faire pour sortir ce pays de cette mauvaise situation avec les vingt mesures phares de notre programme», rappelle Rajesh Bhagwan.

%

Le Mouvement socialiste militant (MSM) et ses alliés ont, eux, mobilisé leurs troupes à Vacoas ce matin. Ce sera l'heure de défendre leur bilan. Vikash Nuckcheddy, le député de ce parti, confie que comme c'est le dernier rassemblement du 1eᣴ-Mai de ce mandat, il est important pour le gouvernement de venir montrer ce qu'il a pu accomplir malgré un «contexte difficile» sur le plan international.

«Tout le monde le sait. Nous avons eu beaucoup de contraintes internationales depuis 2019. Pravind Jugnauth et son gouvernement ont pu accomplir beaucoup de choses malgré la mauvaise situation dans le monde. D'autres pays qui ont plus de moyens que Maurice ont échoué. La population doit prendre conscience de nos accomplissements», insiste-t-il. Pour lui, la foule présente lors des différentes réunions et des congrès est une preuve montrant que la population adhère à la politique du gouvernement. «Il y a eu également beaucoup de personnes qui ont quitté l'opposition pour nous rejoindre», ajoute-t-il.

Pour sa part, Linion Moris fera passer son message ce matin à la Place Edward VII à Rose-Hill. «Nous sommes déjà en campagne électorale depuis quelque temps. Notre réunion de ce matin n'a pas pour but de critiquer, comme ce sera le cas ailleurs. Nous n'allons pas nous engager dans une bataille des foules. Nous n'avons pas non plus les moyens pour louer des autobus. Chaque orateur expliquera la vision de Linion Moris», maintient Dev Sunnasy, un responsable de ce regroupement. Par ailleurs, Patrick Belcourt d'En avant Maurice sera présent à ce meeting, bien qu'il ne fasse pas encore parti de cette union.

Qui plus est, contrairement à l'année dernière, le Reform Party organisera un e-meeting à partir de 10 heures, en live sur la page Facebook du parti et celle de Roshi Bhadain. Plusieurs orateurs interviendront sur divers sujets. Toutefois, le moment clé de ce meeting en ligne sera la présentation de 51 candidats qui se rangeront sous la bannière jaune lors des prochaines législatives.

«Nous avons voulu innover en optant pour un e-meeting, qui requiert moins de ressources et qui est moins polluant. Le public découvrira nos 51 candidats. Nous dévoilerons les neuf autres aussitôt la date des élections connue. Ce sont des professionnels déjà en poste. Le public connaît déjà nos 80 reformes et nous allons nous y attarder encore une fois», indique Roshi Bhadain. Le leader du Reform Party annonce la présentation de vingt autres reformes après l'enregistrement des candidats.

Le rôle de la police et de Metro Express dénoncé

«C'est un sabotage. Quelle honte pour ce gouvernement.» Rajesh Bhagwan n'a pas pu se retenir en apprenant que Metro Express Limited garderait tous ses trams au garage aujourd'hui, jusqu'à la fin des meetings. «Nous dénonçons Metro Express Limited pour son agenda politique ; elle fait cela pour que le public ne puisse pas se rendre à Port-Louis. C'est pour aider le MSM. C'est la panique du côté du gouvernement et de Pravind Jugnauth, qui veulent empêcher la population de venir soutenir l'alliance PTr-MMM. Je lance un appel aux Mauriciens. Venez à Port-Louis, même à pied, pour sauver votre pays !» lâche de son côté Patrick Assirvaden. Ce dernier dénonce également la police qui selon lui, a donné un permis à une compagnie pour utiliser son drone afin de filmer le meeting du MSM à Vacoas alors que l'alliance PTr-MMM n'a pas obtenu d'autorisation pour ce faire.