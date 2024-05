Ile Maurice: Consommation - Hausse du revenu et des dépenses des ménages à Maurice

Le revenu mensuel moyen par ménage à Maurice a connu une hausse significative, passant de Rs 36 803 en 2017 à Rs 55 600 en 2023, selon la onzième enquête sur le budget des ménages menée par Statistics Mauritius.

Après ajustement pour tenir compte de l'inflation et de la taille des ménages, cette augmentation se chiffre à 22,4 %. De même, le revenu médian par ménage est passé de Rs 28 250 en 2017 à Rs 45 000 en 2023.

Les salaires et traitements demeurent la principale source de revenu pour les ménages, représentant environ 62 % du revenu brut en 2023. Les transferts de revenus, comprenant les pensions et les allocations de sécurité sociale, ont également augmenté, représentant environ 25 % du revenu brut total.

Parallèlement à cette augmentation du revenu, la dépense mensuelle moyenne des ménages a également connu une hausse, passant de Rs 28 750 en 2017 à Rs 41 870 en 2023. Les principales dépenses étaient pour les «Food and non-alcoholic beverages» (25 %), le transport (16 %), les boissons alcoolisées et le tabac (11 %), le logement, l'eau, l'électricité, le gaz et autres combustibles (10 %), et l'information et la communication (7 %).

Les dépenses dans les secteurs de la santé, du transport et des aliments et boissons non alcoolisées ont enregistré les plus fortes augmentations, tandis que les dépenses en services éducatifs ont diminué. Par exemple, la dépense moyenne en santé a augmenté de 88,1 %, passant de Rs 1 090 à Rs 2 050, tandis que les dépenses en éducation ont diminué de 6,9 %, passant de Rs 1 440 à Rs 1 340.