Algérie: Médéa - Début de la 19e édition de l'Atelier national de calligraphie arabe

MEDEA — La 19e édition de l'Atelier national de calligraphie arabe organisée par l'association "Er-Rakim" de promotion de l'artisanat et des arts plastiques a débuté mercredi à la maison de la culture "Hassan-el-Hassani" de Médéa, en présence d'une quarantaine de calligraphes issus de différentes wilayas du pays.

Une exposition composée de pas moins de soixante-quinze (75) oeuvres calligraphiques réalisées par les participants à cet Atelier est accessible au public jusqu'au 3 mai courant qui aura l'occasion de découvrir les multiples facettes de cet art et apprécier toute la beauté qui se dégage des tableaux exposés.

Une nette dominance du style d'écriture cursive "Maghribi" singularise cette exposition et reflète l'intérêt qu'accordent de plus en plus les jeunes calligraphes présents à ce style d'écriture qu'ils considèrent comme faisant partie du patrimoine culturel national et leur volonté de le mettre en avant, a indiqué à l'APS, un membre de l'association "Er-Rakim", Fodhil Safar Remali.

La 19è édition de l'Atelier national de calligraphie arabe est un rendez-vous annuel pour les professionnels de cet art séculaire pour "perfectionner, parfaire et affiner " leurs connaissances et leurs techniques, a estimé, pour sa part, le calligraphe Redouane Benamar, également médecin néphrologue, originaire de la wilaya de Setif.

"La calligraphie algérienne a réalisé une grande avancée et continue, malgré les difficultés, à évoluer et à se frayer une place à l'internationale", a-t-il signalé, ajoutant que les calligraphes nationaux sont présents, depuis quelques temps, sur la scène internationale et des noms ont réussi à émerger et arrivent à concurrencer leurs paires issus de pays qui ont une grande tradition dans la calligraphie".

Outre l'exposition qu'abrite la galerie d'art de la maison de la culture "Hassan-El-Hassani", un concours sera organisé également dans cinq styles d'écriture, en l'occurrence "Thuluth", "Diwani", "Maghribi", "Riqa" et "Farissi", et les trois meilleures oeuvres seront récompensées au terme de cette compétition.

Un Atelier de formation sur le style "Thulut" et les "règles de la conception artistique d'une oeuvre" sera animé par le calligraphe turque, Ferhad Gurlu.

L'hôte de cette édition a affirmé, en marge de la cérémonie d'ouverture de l'Atelier national de calligraphie arabe, que les calligraphes algériens ont réussi, à force de persévérance, de travail et de volonté conjugué à un savoir-faire particulier, à faire évoluer la calligraphie en Algérie".

"Les calligraphes algériens ont atteint, depuis quelques années, un niveau de compétence élevé et ont commencé à s'imposer dans des styles d'écriture comme le Naskh et le Maghribi", a-t-il souligné.

La nouvelle édition de l'Atelier rendra hommage au calligraphe turque du 19e siècle, Hadji Mohamed Nazif Bek (1846-1913), qui a fait un long passage au sein de l'état-major de l'armée Ottomane en qualité de calligraphe attitré, connu pour sa maitrise des différents styles d'écriture et devenu célèbre pour ses illustrations des cartes géographiques, auteur aussi de nombreux ouvrages sur les styles d'écriture cursives.

L'Atelier national de calligraphie arabe constitue "un espace de formation, de compétition et un moyen d'échange d'expérience et de savoir-faire entre les calligraphes nationaux, confirmés ou débutants, et vise à développer et à perfectionner les capacités créatives des calligraphes", a déclaré le président de l'association "Er-Rakim", Abderrazak Karabernou.

Cet évènement culturel représente également une opportunité pour évaluer le niveau de performance et d'exécution des artistes participant et de tester la maitrise des techniques d'écriture, a-t-il conclu.