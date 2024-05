Algérie: Premier Congrès international sur la santé intégrative à Oran et Mascara les 2 et 3 mai

ORAN — Le premier Congrès international sur la santé intégrative et l'agriculture saine se tiendra à Oran et Mascara, les 2 et 3 mai, sur le thème "Vers un modèle de santé intégrative et une agriculture saine et durable, dont l'acteur principal est le consommateur".

Cette rencontre est organisée par la Fédération algérienne des consommateurs, l'Association "Forem" pour la promotion de la santé et des associations pour la promotion de la santé de la communauté algérienne en France et en Belgique, selon M. Zaki Hariz, président de la Fédération algérienne des consommateurs.

Elle rassemble des professionnels de la santé et des acteurs du monde agricole, ainsi que des associations activant dans la promotion de la santé et de l'environnement et des associations de protection des consommateurs.

La même source a précisé que la rencontre s'adresse aux professionnels des secteurs de la Santé et de l'Agriculture, aux associations et au grand public, qui souhaitent approfondir leurs connaissances sur la promotion de la santé, l'alimentation saine et l'agriculture biologique, a-t-il souligné, ajoutant qu'il s'agit d'une occasion pour ouvrir le débat sur des questions importantes sur le mode de vie actuel, la consommation, et la santé.

Lors de la première journée de cette rencontre, plusieurs thèmes seront abordés, tels que "l'expérience algérienne dans le domaine de la santé intégrative", "le concept de santé intégrative", "l'oléiculture et les méthodes modernes d'irrigation", "la qualité des produits algériens", "l'obésité et ses répercussions sur la santé" et "la relation entre le sport et la santé".

La seconde journée abordera d'autres sujets, tels que "l'alimentation saine et sa relation avec la santé intégrative", "l'agriculture biologique et l'agriculture biodynamique et sa relation avec la santé" et "la musique et les sons thérapeutiques qui soignent la terre et les hommes".