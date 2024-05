Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - La MONUSCO et ses partenaires forment les jeunes influents à une citoyenneté responsable

communiqué de presse

La Mission des Nations Unies pour la Stabilisation en RDC (MONUSCO), à travers sa division des Affaires civiles, a facilité la tenue à Goma, du 22 au 24 avril 2024, de la première édition de l'Université d'été, un projet de sensibilisation des jeunes et des dirigeants aux valeurs de la République telles que la culture de la paix, la non-violence, le civisme, le patriotisme et la citoyenneté responsable par le respect des institutions et des lois de la République.

Près de 80 leaders d'opinion - dont 35 femmes - issus de diverses couches socio-professionnelles (société civile, partis politiques, médias, conseils et parlements de jeunes, plateformes de femmes, mutualités communautaires et associations culturelles, etc.) ont reçu une formation portant sur diverses thématiques, parmi lesquelles le regard et responsabilité de la jeunesse du Nord-Kivu face à l'appropriation par les parties prenantes de la résolution 2250 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la jeunesse, la paix et la sécurité ; la promotion d'une culture de paix et de la non-violence dans un contexte d'une gouvernance démocratique et participative à Goma ; la promotion d'un leadership responsable, transformationnel et visionnaire ; droits humains, libertés publiques et responsabilité pénale ; urgence d'une gestion redevable, éthique et transparente pour une bonne gouvernance locale, etc.

Cette initiative novatrice portée par le Centre de recherche sur la démocratie et le développement en Afrique (CREDDA) de l'Université libre des pays des Grands Lacs (ULPGL) et la Division de la jeunesse, initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale a connu la participation active du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et du Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA).

S'adressant à l'audience, Guy Kibira, représentant le gouverneur militaire de province, a mentionné que le gouvernement de la RDC reconnaît qu'« investir dans la jeunesse, c'est remporter un grand pari ». Pour lui, l'objectif est clair : « On a partagé des expériences et des bonnes pratiques de leadership et de citoyenneté à adopter pour nous assurer que nous sommes en train de remodeler la jeunesse congolaise qui est notre pépinière. Nous avons besoin d'une jeunesse beaucoup plus clairvoyante ».

De son côté, Patrick Girukwayo, représentant la MONUSCO à la cérémonie d'ouverture, a souligné que « les jeunes effectuent un travail important de consolidation de la paix et lorsqu'ils ont la possibilité de participer aux processus de paix, ils acquièrent des compétences civiques et s'engagent souvent en faveur de la paix pour le reste de leur vie. C'est donc aussi un investissement dans l'avenir ».

Abondant dans le même sens, Anastasie Mulumba, officier à la section des Affaires civiles de la MONUSCO a ajouté : « On attend vraiment de vous ce leadership et tous les outils qui vous ont été présentés, par exemple sur la question de la désinformation pour comprendre comment lutter contre les fausses rumeurs. Cela va vous aider à être des acteurs positifs de paix et de changement ». Et d'ajouter : « Une autre idée qui a été prise dans le cadre de l'université d'été, c'est d'amener les citoyens à être des partenaires positifs des gouvernants ».

Présent aux assises, le représentant de l'église catholique Mgr Willy Ngumbi est revenu sur la responsabilité des jeunes comme leaders d'aujourd'hui et de demain : « L'église catholique a toujours été aux côtés de la jeunesse. Les jeunes sont le présent et l'avenir du monde. Nous ne pouvons pas bâtir l'avenir de notre pays en laissant la jeunesse de côté. C'est pourquoi nous voulons surtout une jeunesse qui intériorise le sens des valeurs de la paix, de la responsabilité et de la cohésion sociale. C'est nous tous, en synergie, que nous devons travailler et réfléchir pour sortir de cette crise que nous connaissons ».

Pour le professeur Kennedy Kihangi, directeur du CREDDA, l'idée est donc de capitaliser les connaissances acquises dans le contexte local : « Nous voulons développer notre pays et pour y arriver nous devons intérioriser les valeurs républicaines dans notre mode de vie au quotidien. Dans une République, les citoyens et dirigeants ont des droits et des obligations et c'est important pour chacun de bien jouer sa partition. C'est pourquoi je tiens donc à remercier particulièrement tous les partenaires nationaux et internationaux pour avoir souscrit à cette pensée et aujourd'hui nous venons d'avoir la première session qui suscite déjà beaucoup d'espoirs pour l'avenir ».

« Chers initiateurs de l'université d'été, nous garantissons que nous allons mettre au service de nos communautés toutes les matières pertinentes apprises dans cette première édition de l'université d'été pour la bonne gouvernance et l'instauration de la paix dans nos communautés respectives. Nous vous prions que cette première session soit le déclenchement d'une infinité d'écoles des valeurs républicaines partout en RDC et en Afrique en général », a déclaré Jael Zawadi Gasindikira au nom des participants, à la fin de la formation.

Les participants, pour leur part, ont souligné l'importance du soutien de la MONUSCO aux actions et initiatives des jeunes en relation avec la résolution 2250 du Conseil de sécurité des Nations Unies.