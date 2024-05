Congo-Brazzaville: Théâtre à l'école - Saint-Béni remporte la première édition

La finale de la première édition de "Théâtre à l'école" a été remportée, le 30 avril dernier au siège des Ateliers Sahm, par l'école Saint-Béni, après avoir opposé trois établissements de Brazzaville.

Le théâtre à l'école est un projet dont la nature est de renforcer la compétence de vie courante et de lutter contre les antivaleurs en milieu scolaire, à travers le théâtre. Sa première édition a mis aux prises les établissements Allégra, Saint-Béni et Thalès de Milet.

Tout a commencé par la prestation du slameur John Brown, suivie de celles des élèves de l'Ecole militaire préparatoire général Leclerc (EMPGL), de Kouya et Kokolo. Après la déclamation des textes, l'organisatrice de l'événement, Géraldine Massamouna, a expliqué à l'auditoire le bien-fondé du théâtre à l'école qui est devenu un sous-projet de "Totanga buku", "Lire ensemble dépend entre nous", un projet porté par les Ateliers Sahm. « L'objet était de travailler sur les textes d'auteurs congolais choisis au préalable. Par faute de temps, mon équipe et moi avons décidé de booster la créativité des élèves en les initiant à l'improvisation. Ayant choisi comme thème général "La jeunesse congolaise avec ses réalités", nous avons voulu mettre en scène l'imagination des élèves tout en étant accompagnés par des metteurs en scène professionnels et les dramaturges », a expliqué Géraldine Massamouna.

Pour l'organisatrice, ce projet a pour principaux objectifs la prise de parole en public, l'éveil corporel et cérébral, le développement de l'imagination, de la confiance en soi, comment fixer des objectifs et la prise des bonnes décisions, apprendre le vivre ensemble, ... Le souhait est d'engendrer des futurs leaders, écrivains, dramaturges, en éveillant en eux l'autonomisation de leur recherche culturelle et artistique, les voir remplir la médiathèque des Ateliers Sahm dans la quête de la nouvelle connaissance.

La compétition a débuté par la prestation des élèves de seconde de l'école Allégra. Ils ont présenté une scène de quinze minutes portant sur "Amour et délinquance", mise en scène par Bienvenu Makita. Une scène qui a renseigné sur comment des petits faits d'amour posés par des jeunes dans leur petit milieu peuvent entraîner des choses dramatiques. S'en est suivie la prestation de l'école Saint-Béni, à travers une pièce de théâtre de quinze minutes intitulée "Entre commérages et amour", mise en scène également par Bienvenu Makita. Cette scène a montré la façon d'aimer des jeunes qui entraîne souvent des situations dramatiques. Enfin, le passage de l'école Thalès de Milet sur "Les relations entre les enseignants et les enfants". Il a été question de montrer la manière dont se comportent les enfants à l'école.

A l'issue de ces trois présentations théâtrales, le jury composé de Verel Mafoua, Raïssa Nzitoukoulou et Alphonse Mafoua a rendu publics les résultats. Bien auparavant, son président, Alphonse Mafoua, s'est dit satisfait au nom de tous les membres de la prestation de ces trois écoles. « Nous les félicitons parce qu'elles sont toutes allées droit au but. Il y a eu le thème qui a été annoncé. Il portait sur "La jeunesse congolaise et ses réalités". Et nous avons vu les écoles qui nous ont donné beaucoup de scènes de vie courante qui impliquent la jeunesse. Nous sommes très heureux que tous ces thèmes ont été d'une pertinence incroyable. Nous nous sommes contentés de noter par 10 le thème, la mise en scène par 10, le jeu d'acteurs par 10, et les charges émotives par 10 », a-t-il expliqué.

Sur ces faits, l'école Saint-Béni a été déclarée première avec un total de 84 points ; l'école Allégra, deuxième avec un total de 74 points ; et enfin, l'école Thalès de Milet, troisième avec un total de 73 points.

Notons que la cérémonie a été agrémentée par l'humoriste Daly Cardinal, l'humour de Messi, de la classe de première à l' EMPGL, et la prestation artistique du groupe Musée d'art.