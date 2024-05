Angola: Recensement 2024 - La population défend une plus grande mobilisation sociale

Huambo (Angola) — La population de la province de Huambo a défendu, mardi, un plus grand engagement dans la mobilisation de la société, pour participer au Recensement Général de la Population et de l'Habitat de 2024, pour l'affirmation des investissements publics et l'amélioration du bien-être commun.

Entendus mardi par l'ANGOP, au sujet de la préparation du processus de recensement, les habitants locaux ont considéré que, compte tenu de sa complexité et de son importance, tous les citoyens, depuis les zones reculées jusqu'aux villes, doivent être mobilisés, pour la qualité des données à collecter, surtout, dans le ménage, le logement et le style de vie.

Le Recensement général de la population et de l'habitat 2024 devrait débuter le 19 juillet dans tout le pays, sous le thème « Ensemble, nous comptons pour l'Angola ».

Gabriel Francisco, professeur du deuxième cycle dans une école privée de Huambo, a déclaré qu'il était important que le pays, en général, se mobilise, avec différentes tâches, pour le succès du recensement de 2024, en plus d'adopter des mesures pour faciliter la compréhension et la réponse au questionnaire dans les zones reculées et difficiles d'accès.

Selon lui, le Recensement Général de la Population et de l'Habitat de 2024 n'aura le succès souhaité que si l'on met l'accent sur la communication, non seulement en portugais, mais aussi dans les langues nationales, pour connaître le chiffre du taux global de croissance et tous les autres caractéristiques de la population.

L'étudiant universitaire José Armando a défendu la formation multidisciplinaire des agents recenseurs, de la société civile, des autorités traditionnelles et des entités religieuses, pour mobiliser la population, car il s'agit d'une étape importante pour le pays, qui nécessitera la collecte de données qualitatives et quantitatives.

Il a dit que chacun doit être acteur de transformation dans ce défi, qui aura la particularité d'être numérique, avec correction des données en temps réel, pour mesurer la projection réelle de la croissance de la population angolaise.

Le professeur universitaire Eduardo Sonjamba a dit que la réalisation du Recensement général de 2024 constituerait une étape historique pour le pays, car il apporterait des données précises sur la quantité de la population, sa qualité et son style de vie et où elle se trouve, depuis les enfants, les jeunes et les adultes.

Abílio Capingala, fonctionnaire, a appelé la population à accueillir les agents du recensement leur fournissant les informations nécessaires sur leur foyer, leur style de vie, entre autres, pour aider à planifier les politiques publiques du pays.

L'étudiant Américo Muatchissenda a souligné que le Recensement permettra d'enregistrer, en général, les familles et la population, pour savoir combien et comment elles participent, depuis les questions financières, la santé, l'éducation et d'autres secteurs socio-économiques, au développement du pays.

Selon lui, le processus sera très utile dans le pays, car les données qui seront collectées permettront à l'État angolais de mieux gérer les projets sociaux et de savoir quel domaine devrait recevoir plus de revenus, notamment dans la lutte contre la pauvreté.

Il est rappelé que la mise à jour du réseau cartographique de la province de Huambo, pour le Recensement Général de la Population et de l'Habitat de 2024, a été achevée, depuis le 12 de ce mois, avec un registre de huit mille 578 sections de recensement, regroupées dans les 11 municipalités.

Pour réussir la collecte des données, sept mille 579 agents de terrain devraient être recrutés pour couvrir les sections de recensement, qui correspondent entre 80 et 120 pôles d'habitation dans les municipalités et communes locales.

Selon les prévisions de l'INE pour 2024, la province de Huambo compte une population estimée à deux millions 830 mille 415 habitants, répartis dans les municipalités de Bailundo, Caála, Cachiungo, Chicala-Cholohanga, Chinjenje, Ecunha, Huambo, Londuimbali, Longonjo, Mungo et Ucuma.

Le Recensement général de la population et de l'habitat de 2024 sera le troisième de l'histoire du pays, le premier ayant eu lieu en 1970, cinq ans avant l'indépendance nationale, proclamée le 11 novembre 1975, tandis que le deuxième a eu lieu en 2014.