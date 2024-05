Congo-Kinshasa: La MONUSCO cesse officiellement ses opérations au Sud-Kivu

A la demande du Gouvernement de la RDC, le Conseil de sécurité de l'ONU a décidé du retrait de la force de la MONUSCO de la province du Sud-Kivu ce mardi 30 avril 2024.

« La MONUSCO a commencé à réduire ses opérations au Sud-Kivu en janvier 2024 et, à partir du 1er mai 2024, le mandat de la Mission, y compris sa responsabilité de protéger les civils, prend fin dans cette province. Seul le personnel en uniforme nécessaire pour assurer la sécurité du personnel, des installations, des convois et du matériel de l'ONU y sera maintenu jusqu'à la fin des activités de retrait », indique un communiqué publié mardi par la mission onusienne.

Selon la Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations unies et Cheffe de la MONUSCO, Bintou Keita, la responsabilité de la sécurité et de la protection physique des civils dans cette province incombe désormais aux forces de défense et de sécurité de la RDC.

Transfert des responsabilités

Dans le cadre de son désengagement, poursuit le communiqué, la MONUSCO a transféré deux bases militaires aux autorités nationales. Sur les sept autres bases militaires restantes, cinq (Mikenge, Minembwe, Rutemba, Uvira et Kavumu) seront transférées aux FARDC entre mai et juin 2024 tandis que deux (Baraka et Sange) seront fermées en mai.

En plus, quinze installations seront également transférées ou fermées d'ici le 30 juin 2024. Tout le personnel en uniforme sera rapatrié d'ici le 30 juin 2024 et, il ne restera qu'une équipe résiduelle de personnels civils chargée de travailler sur la transition.

Les premiers Casques bleus ont été déployés en 2003 sous les auspices de la MONUC. Depuis lors, selon la même source, plus de 100 000 casques bleus ont servi dans la province à travers de nombreuses rotations.

Ce retrait s'inscrit dans le cadre de la Résolution 2717 de décembre 2023, par laquelle le Conseil de sécurité de l'ONU limite la mise en oeuvre du mandat de la MONUSCO dans les provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri.