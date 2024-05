Congo-Kinshasa: Trois nouvelles certifications export pour Fally

À son disque d'or Formule 7, le septième album de sa prestigieuse carrière vendu à plus de 50 000 exemplaires en dehors de l'Hexagone, s'ajoutent ses deux singles d'or, Amore et Likolo, ayant totalisé chacun plus de 15 millions de streams.

Affirmer que l'Aigle Fally Ipupa a de nouveau le vent en poupe en ce moment, c'est le moins que l'on puisse dire. Le chiffre 7 semble vraiment lui porter bonheur, savoir que sorti le 16 décembre 2022, Formule 7, septième à son actif, se distingue tout particulièrement. Il est certifié disque d'or à l'international, une annonce conjointe du Centre national de la musique (CNM) et du Syndicat national de l'édition phonographique (SNEP) rendue publique le 29 avril dernier. Pour l'occasion, il a réalisé plus de 50 000 ventes hors de la France. Le magazine en ligne Mbote.cd a renchéri en parlant de 64 000 exemplaires.

Fier de son nouveau record, le chanteur et danseur de charme l'a inscrit dans les annales de la rumba congolaise. « C'est le tout premier et seul album 100% rumba à décrocher un disque d'Or certifié de toute l'histoire de la musique congolaise », a-t-il souligné. Il faut rappeler ici qu'en septembre dernier, l'artiste se targuait déjà d'une belle performance de son opus. Sur son compte X, il annonçait alors : « 22 des 32 chansons de l'album "Formule 7 " ont dépassé le million de streams audio ». Ce, en cumulant ceux de « toutes les plateformes combinées ».

Repousser les limites en 2024

Il va sans dire qu'El Profesor est bien parti pour remporter le défi qu'il s'était lancé pour cette année, à savoir celui « de repousser les limites en 2024 ». Ainsi, les tubes Amore et Likolo de son deuxième album urbain Tokooos II, sorti en 2020, sont de leur côté certifiés singles d'Or Export. Ces featurings réalisés avec le rappeur français Ninho ont totalisé chacun « plus de 15 millions de streams hors France », précise la star. Et qui plus est, le 30 avril, l'on pouvait lire à nouveau sur X : « Fally Ipupa a désormais dépassé les 500 millions de streams sur Spotify ».

Tous ces chiffres records du leader de F Victeam attestent de son immense popularité. Il n'a pas volé les titres de meilleur artiste francophone et de l'Afrique centrale glanés au fil des ans. Les trophées qu'il ne compte plus, reçus dans le continent et par-delà, témoignaient déjà de son succès mais à présent la star congolaise passe sans conteste pour l'artiste africain francophone le plus écouté sur les plateformes numériques du globe. Il n'y a pas de frontière que Fally ne traverse qui au fur et à mesure s'emploie à franchir à chaque fois une nouvelle étape.

The King a réussi à faire feu de tout bois pour bâtir une belle carrière aussi bien en République démocratique du Congo qu'à l'international avec acharnement et détermination, même les "combattants" n'en sont pas venus à bout. Sa ténacité a bien fini par payer. Après son concert historique à Paris La Défense Arena, le 25 novembre 2023, il a rempilé avec deux autres dates, les 8 et 16 décembre. Des concerts livrés respectivement à Londres, à l'Ovo Arena Wembley, et à l'ING Arena de Bruxelles. Les toutes prochaines sont prévues dans deux mois, il s'agit de la suite de son Arena Tour en France avec le show du 6 juillet à la LDLC Arena de Lyon et du 13 juillet à l'Arkéa Arena de Bordeaux.