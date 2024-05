Congo-Brazzaville: Valentin Mbozo'o - «Le Gimac va lancer dix-sept nouveaux services financiers»

interview

En séjour à Brazzaville pour participer à la huitième édition du Salon des technologies innovantes en Afrique centrale (Osiane), le directeur général du Groupement interbancaire monétique de l'Afrique centrale (Gimac), Valentin Mbozo'o, s'est confié le 26 avril au quotidien Les Dépêches de Brazzaville. Il a évoqué les progrès réalisés en matière d'inclusion financière en Afrique centrale, les multiples services financiers qu'offre la plateforme Gimacpay, ainsi que les perspectives de développement du marché de mobile banking.

Les Dépêches de Brazzaville( L.D.B.) : Monsieur le directeur général du Gimac, pouvons-nous connaître les principales missions du Gimac ?

Valentin Mbozo'o (V.Mb.) : Le Gimac a une mission principale, l'inclusion financière au sein de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (Cémac). L'inclusion financière se décline en plusieurs services qui facilitent la mobilité, la mise à disposition de solutions facilitatrices d'opérations financières pour étoffer les offres des différents acteurs financiers afin d' améliorer le quotidien de la population de la sous-région à travers l'interopérabilité. Depuis janvier 2015, par exemple, la carte Gimac est opérationnelle dans la sous-région, dans les cinquante-trois banques et les quatorze établissements de microfinance interconnectés via la plateforme Gimacpay.

L.D.B. : Le Gimac dispose-t-il des outils performants pour assurer l'interopérabilité entre les opérateurs de paiement ?

V. Mb. : Effectivement, le Gimac dispose des outils appropriés pour assurer l'interopérabilité à partir de sa plateforme appelée Gimacpay. Il s'agit d'un concentré de technologies sous forme de plusieurs sous-systèmes. Il y a le sous-système interopérabilité relatif aux services de la carte, le sous-système interopérabilité dédié aux solutions mobiles, le sous-système de transferts et celui d'hébergement des opérateurs qui n'ont pas suffisamment de moyens pour faire de la monétique. La plateforme relie les banques, établissements de microfinance, établissements de paiement, opérateurs de transfert d'argent et bientôt de la Banque des États de l'Afrique centrale et des Trésors publics, des services innovants.

L.D.B. : A ce jour, quels sont les différents services qu'offre le Gimac ?

V. Mb. : Au plan sous-régional, le Gimac offre plusieurs services tels que la carte interbancaire qui permet d'effectuer des retraits dans plus de 3000 Guichets automatiques de banques ; mais aussi de paiement sur les terminaux de paiements électroniques . Ceci est valable pour la carte Gimac, mais également pour les cartes internationales (Visa, MasterCard et UPI) émises par les banques de la Cémac. Ces services sont dans toutes les banques de la sous-région et dans les quatorze établissements de microfinance qui participent au Gimac. Quant aux services mobiles, ils permettent les transferts de fonds et les paiements à partir des comptes bancaires ou des comptes de paiement. Le Gimacpay permet à l'utilisateur de transférer de l'argent d'un compte bancaire vers un compte virtuel mobile et vice versa, faire de retrait sans carte, faire l'achat de crédit et le paiement de facture.

L'écosystème Gimacpay représente plus de 3,2 millions de cartes Gimac et internationales, plus de 37 millions de porte-monnaies électroniques mobiles, plus de 2 millions de porte-monnaies électroniques bancaires. A cela s'ajoutent plus de 2000 guichets de distributeurs de billets et plus de 4 000 terminaux de paiement électronique. Cette année, nous allons déployer dix-sept nouveaux services financiers qui vont venir étoffer l'écosystème. Les services vont aller du QR Code, QR IBAN, Gimac IBAN, à bien d'autres produits.

L.D.B. : Votre plateforme a mis à la disposition des utilisateurs la carte interbancaire. Comment fonctionne-t-elle ?

V. Mb. : La carte Gimac peut être sollicitée auprès de soixante-dix participants qui sont les banques et établissements de microfinance connectés au Gimac. Elle est facilement utilisée au niveau des distributeurs automatiques ou des terminaux de paiement électronique que les participants installent ou déploient auprès des commerçants. Cela est valable pour les quatre types de produits : carte retrait, carte classique, carte électron et carte prépayée.

L.D.B. : Quel est le niveau de l'inclusion financière dans la zone Cémac depuis l'entrée en service du Gimac ?

V.Mb. : Le Gimac a contribué énormément à l'inclusion financière dans l'espace Cémac. Figurez-vous, que vous soyez à Brazzaville ou ailleurs, vous pouvez maintenant envoyer l'argent à tout moment dans les autres pays de la Cémac, au Cameroun, au Tchad, en Centrafrique, au Gabon, en Guinée équatoriale. Le mobile banking est accessible à tous les citoyens. Je rappelle que la plateforme Gimacpay a été désignée l'année passée, en novembre, par la Banque mondiale, la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique, la Fondation Bill Gates, la Fondation Rockefeller, comme étant l'unique plateforme sous-régionale africaine qui soit aux standards internationaux pour ce qui est des paiements instantanés et de l'inclusion financière.

L.D.B. : Avez-vous un dernier message à l'endroit des utilisateurs de la sous-région?

V.Mb. : Cette plateforme est à vous. C'est une fierté que des Africains du centre aient pu développer une telle initiative qui permet une très grande mobilité financière, l'accentuation du commerce, l'intégration sous-régionale, l'inclusion financière jusqu'au fin fond des petits coins de l'espace communautaire.