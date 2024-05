Congo-Brazzaville: Championnat national U-17 - JST prend les commandes

La Jeunesse sportive de Talangaï (JST) a pris la tête de la compétition en s'imposant 2-1, le 27 avril, devant l'Interclub en match comptant pour la quatrième journée.

Rogelain Elion a ouvert le score à la 26e minute et Martinho Lessia a fait le break à la 48e minute. L'Interclub a réduit le score à la 90e+1 minute grâce à Eric Tséké. La JST compte désormais dix points et dépasse d'une unité l'AS Otohô qui a dominé le FC Kondzo 4-2. Jude Ikama a donné l'avantage à l'AS Otohô à la 24e minute. Yohan Essobéla lui a répondu à la 25e. Orphy Andzimia a donné un avantage confortable à l'AS Otohô en signant un doublé à la 36e et 40e minutes. Itoua Ygomna a réduit le score à la 41e minute. Mais Yong Okana a scellé le sort de la rencontre à la 89e minute.

Les Diables noirs complètent le podium avec neuf points comme l'As Otohô grâce à leur brillante victoire, 4-1, sur les moins de 17 ans de l'Etoile du Congo. Chabrel Minkala a été l'un des artisans de cette victoire en inscrivant un doublé. L'ex leader de la 3e journée , l'AS Vegas (8 points) a rechuté à la 4e place après avoir été tenue en échec par l'AS JuK 0-0. Le Club athlétique renaissance aiglons (Cara) a pris le meilleur devant l'AS BNG 3-1. Hermann Bileko a inscrit le premier but des Aiglons à la 9e minute. Orcy Mbemba a égalisé à la 83e. Venance Bitsikou et Guyvanne Bayonne, buteurs respectivement à la 84 et 87e minutes, ont permis au Cara de signer sa première victoire.