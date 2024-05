Congo-Brazzaville: Fête du 1er mai - Le gouvernement appelle au renforcement de la justice sociale

Le ministre d'Etat, ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale, Firmin Ayessa, qui a rendu publique la déclaration du gouvernement à l'occasion de la Journée internationale du travail, a souligné la nécessité de renforcer la justice sociale en République du Congo.

L'édition 2024 de la Journée internationale du travail a été célébrée dans un contexte où l'Organisation internationale du travail (OIT) met en place progressivement l'initiative de la Coalition mondiale pour la justice sociale. Une plateforme destinée à promouvoir des politiques cohérentes et à favoriser des investissements en faveur de la justice sociale et du travail décent dans le monde. Le Congo qui a annoncé sa participation à la 112e session de la Conférence internationale du travail, prévue à Genève en Suisse, du 3 au 14 juin prochain, pense qu'il est temps de renforcer davantage la justice sociale.

En effet, ce sommet de haut niveau fixera les principales priorités et actions de la Coalition mondiale pour la justice sociale. « Dans notre pays, l'enquête sur la transition vers la vie active a révélé, entre autres, que le taux de chômage des jeunes de 15 à 35 ans demeure important. Le taux d'informalité ou d'emplois informels se situe à des niveaux encore significatifs, tandis que celui des jeunes qui ne sont ni à l'école ni en formation, ni en emploi, qui se situe à un niveau élevé, retient tout autant l'attention du gouvernement », a rappelé Firmin Ayessa.

En effet, l'ETVA Congo 2022 révèle que le marché du travail congolais se caractérise par un taux de chômage relativement élevé au niveau de la population âgée de 15 à 35 ans, soit 26, 79%. Chez les hommes, il est estimé à 28,93% et chez les femmes à 23, 44%. Selon le ministre d'Etat, la déclaration du président de la République, Denis Sassou N'Guesso, de décréter 2024 « année de la jeunesse », réunit aujourd'hui plusieurs initiatives, tant au niveau gouvernemental que de l'ensemble de la communauté nationale. « La journée du 1er mai 2024 se présente donc à nous comme une occasion toujours renouvelée de repenser à la longue marche des travailleurs pour conquérir leurs droits et les conserver, et aussi et surtout comme une opportunité de célébrer les contributions riches et inestimables que vous apportez à notre société et à l'économie nationale. C'est dire combien ce 1er mai 2024 a une résonnance particulière dans notre pays », a-t-il lancé.

Poursuivre le dialogue social

Dans le cadre de la coopération liant le Congo et l'OIT, le Programme de promotion du travail décent ( 2023-2026), conclu le 8 novembre 2023, entrera dans la phase de sa mise en oeuvre effective au cours de cette année. La feuille de route adoptée dans le cadre de l'Alliance 8.7 est, quant à elle, dans sa phase d'opérationnalisation. Il s'agit d'une plateforme mondiale regroupant les pays ainsi que les institutions publiques et privées qui se sont engagés à aller plus vite et plus loin dans l'éradication de la traite des personnes, de l'esclavage moderne, du travail forcé et des pires formes de travail des enfants.

Le gouvernement a également rappelé la poursuite du dialogue social constructif entre l'Etat et les organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs. Ceci à travers les négociations des conventions collectives dans les entreprises et établissements et dans le cadre des sessions du Comité national du dialogue social et de la Commission nationale consultative du travail, prévues pour cette année. « Qu'il me soit permis de rendre un hommage appuyé aux responsables des organisations d'employeurs et des travailleurs, à quelques niveaux que ce soit, qui œuvrent sans relâche au maintien d'un climat social apaisé sur l'ensemble du territoire national, prodiguant ainsi à tous la preuve que seul le dialogue social est à même de prévenir et de résoudre les conflits que traverse le monde du travail », a conclu le ministre Firmin Ayessa.