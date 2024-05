Congo-Brazzaville: Le Cercle culturel de Poto-Poto sera livré en septembre

En réhabilitation depuis juin 2022, le Cercle culturel de Poto-Poto, le troisième arrondissement, sera livré à la mairie au mois de septembre. L'entreprise adjudicatrice du marché l'a souligné au président du Conseil départemental et municipal de Brazzaville, Dieudonné Bantsimba, le 30 avril, lors de la visite du chantier.

Les travaux de rénovation du Cercle culturel de Poto-Poto, qui abrite le siège de la mairie, amorcés depuis presque deux ans déjà, s'exécutent tant bien que mal, a constaté le président du Conseil départemental et municipal de Brazzaville. Comme prévu initialement, ces travaux se déroulent par paliers, sous la supervision du Bureau de contrôle du bâtiment et des travaux publics.

A ce jour, à côté du bâtiment principal, il est déjà construit une autre bâtisse d'un niveau de plus de 270 m2, comprenant au rez-de-chaussée une salle de répétitions, des loges, un atelier de fabrication des costumes de scène, des toilettes et un restaurant. A l'étage, sont en train d'être construits le secrétariat général de l'arrondissement, l'état civil et des salles annexes réservées aux répétitions. Mais globalement, les travaux avancent pour le mieux.

Pour l'heure, les techniciens s'attèlent à réhabiliter le bâtiment principal qui abrite le siège de la mairie de Poto-Poto, un édifice construit en 1943. Une mission que les ingénieurs estiment complexe qu'il faille exécuter méthodiquement avec prudence afin d'éviter que cet édifice colonial ne s'écroule.

Selon les caractéristiques déclinées lors du lancement des travaux, il est prévu la rénovation de l'allée principale du bâtiment, du bloc administratif abritant le cabinet du maire ainsi que la modernisation de la grande salle de mariages. L'objectif est d'en faire une salle de diffusion des arts de la scène d'une capacité de 460 places assises, avec une mezzanine de 200 places.

S'exprimant à cet effet, le président du Conseil départemental et municipal de Brazzaville a salué l'avancement des travaux et a exhorté l'entreprise adjudicatrice du marché à faire des pieds et des mains pour que le chantier soit livré dans les meilleurs délais.

« Les travaux avancent bien. Lorsque nous sommes venus ici dernièrement, nous étions un peu fâchés parce qu'ils n'avançaient pas. Ce matin, nous constatons que les travaux ont pris la vitesse de croisière. L'entreprise est confrontée à beaucoup d'imprévus car il s'agit d'une réhabilitation, nous le comprenons tout de même. Pour cette étape, nous sommes satisfaits, mais demandons à l'entreprise d'aller plus loin et espérons que l'édifice sera prêt au mois de septembre comme les techniciens nous ont rassuré », s'est réjoui Dieudonné Bantsimba.

D'après les informations officielles glanées par la presse le jour du lancement du projet de rénovation du Cercle culturel de Poto-Poto, il est co-financé à plus 386 930 000 FCFA par la mairie de Brazzaville et l'Association internationale des maires francophones.

Après avoir visité le chantier, le député-maire de Brazzaville s'est rendu à Talangaï pour s'imprégner de l'état d'avancement des travaux d'installation des lampadaires sur l'avenue Marien-Ngouabi, entre l'église Kimbanguiste et le rond-point Mikalou.