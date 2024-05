Congo-Kinshasa: À Paris, un Forum d'affaires France-RDC pour amplifier le nouvel élan des relations économiques

Le chef de l'État de la République démocratique du Congo (RDC) était à Paris ces 29 et 30 avril 2024 pour une visite officielle. Après une conférence de presse commune avec le président français Emmanuel Macron, Félix Tshisekedi a participé à une table-ronde sur les affaires et les investissements en RDC organisée avec le Mouvement des entreprises de France (Medef).

Le président du comité Afrique du Medef, la principale organisation patronale française, a ouvert ce forum par une petite gaffe : « Monsieur le président de la République du Congo... - Non, démocratique du Congo. »

Mais Philippe Labonne s'est vite rattrapé en rappelant qu'Africa Global Logistics, dont il est le PDG, est présente sur tout le territoire de la RDC, avant de présenter les principaux thèmes du forum : « Nous souhaitons que les discussions qui auront lieu permettent d'aborder le cadre des affaires en République démocratique du Congo et d'éclairer les entreprises sur les engagements qui garantissent leurs investissements futurs dans ce pays. »

« Unissons nos forces à travers un partenariat »

Le climat des affaires, donc, au menu. Et les secteurs prioritaires : mines, énergie, infrastructures et ville durable, où les entreprises françaises sont invitées à investir plus et à collaborer avec les entreprises congolaises, dont Robert Malumba préside la Fédération, la FEC. « Unissons nos forces à travers un partenariat, a-t-il invité. Le Medef et la FEC peuvent offrir à leurs membres des opportunités uniques de collaborations, d'échanges de bonnes pratiques, de développement de nouveaux marchés et de renforcement des capacités ».

Le nouvel élan des relations économiques France-RDC doit être amplifié, souligne de son côté la secrétaire d'État chargée du Développement, de la Francophonie et des Partenariats internationaux. Chrysoula Zacharopoulou cite en exemple le protocole d'accord avec Alstom pour le métro transurbain de Kinshasa et le partenariat du BRGM, le Bureau français de recherches géologiques et minières, avec la Gécamines, l'entreprise minière nationale congolaise.