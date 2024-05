Congo-Kinshasa: Sud-Kivu - Don d'équipements du contingent chinois de la MONUSCO au gouvernement pour continuer les travaux d'intérêt public

communiqué de presse

Composé de véhicules militaires, d'engins de génie civil, d'équipements de bureau et de communication, de pièces de rechange, de matériel médical et sportif, le don d'une valeur de sept millions trois cent mille dollars américains du contingent chinois de la MONUSCO, à la suite de son retrait, aux autorités congolaises contribuera à maintenir le bon état des infrastructures routières, sanitaires et étatiques.

C'est la Péninsule d'Amsar, base qu'occupaient ces casques bleus dans le territoire de Kabare, à environ 15 km de Bukavu, dans la province du Sud-Kivu qui a servi de cadre à la cérémonie de remise, en présence du lieutenant-général Khar Diouf, commandant par intérim de la Force de la MONUSCO, Ebrima Ceesay, directeur d'appui de la Mission, et Cissa Wa Numbe, ministre provincial des Infrastructures.

Le lieutenant-colonel Wang Shaohong, commandant de ce dernier contingent chinois, a souhaité que « ces équipements contribuent au développement et à un meilleur avenir pour la RDC ».

Pour Gani Are, chef de bureau de la MONUSCO au Sud-Kivu, ce matériel devrait appuyer les autorités congolaises dans leurs efforts pour améliorer les infrastructures et le développement de la province. Ces équipements avaient servi à réhabiliter des routes, réparer des ponts, construire des bases, assurer la manutention des conteneurs, jouant ainsi un rôle primordial dans la réalisation du mandat de stabilisation de la Mission dans la province du Sud-Kivu, confrontée à de nombreux défis liés à l'insuffisance d'infrastructures routières.

De son côté, le général Mabosso J. Ladis, commandant adjoint chargé de l'administration et de la logistique de la 33è région militaire des FARDC, a exhorté les bénéficiaires de ces équipements à une bonne utilisation, notamment par « un entretien rigoureux », les invitant à assurer « la continuité sans faille de la mission de défendre l'intégrité territoriale du pays et de protéger la population et ses biens ».

Représentant à ces assises le gouverneur par intérim de la province du Sud-Kivu, le ministre provincial Cissa Wa Numbe a tenu à rassurer que tous les actifs reçus de la République populaire de Chine, à travers son contingent, serviront « d'une manière appropriée pour consolider la paix, la sécurité mais également les infrastructures en vue de la stabilité de notre République ».

Les casques bleus chinois, essentiellement des ingénieurs et du personnel médical, étaient jusqu'alors déployés pour soutenir les efforts de paix dans l'est depuis 2003. Le gouvernement du Sud-Kivu compte répartir ledit matériel entre les FARDC, à la PNC, l'Office des routes, la REGIDESO et à des institutions publiques de la santé, selon les besoins.