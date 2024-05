Sierra Leone: Nous ne devrions pas avoir à supplier ou à négocier pour les droits des femmes

interview

Isata Bendu Mahoi, Ministre du Genre et de l'Enfance de la Sierra Leone, a récemment participé à la 68ème session de la Commission sur la condition de la femme (CSW) au siège des Nations Unies à New York. Elle a fait part à Kingsley Ighobor de ses initiatives en matière d'autonomisation, des défis auxquels elle est confrontée en tant que personnalité politique et de son message aux jeunes femmes d'Afrique. Voici des extraits de l'entretien :

Quelles sont les meilleures pratiques que vous aimeriez partager avec d'autres pays en ce qui concerne le travail de votre gouvernement pour l'autonomisation des femmes ?

Tout le monde sait ce que nous avons vécu en Sierra Leone - guerre, Ebola, glissements de terrain, inondations, etc. Dans tous ces cas, ce sont les femmes qui ont le plus souffert, mais nous nous sommes relevés. Aujourd'hui, nous veillons à ce que l'autonomisation des femmes soit au coeur du développement.

Nous avons ratifié de nombreux accords internationaux tels que la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW), le Protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits de la femme en Afrique, également connu sous le nom de Protocole de Maputo, et la Déclaration de Pékin, etc. Nous sommes donc sur la bonne voie en ce qui concerne la transposition de ces traités et la mise en oeuvre de nos mandats et obligations en tant que pays.

Sur le plan national, nous avons adopté de nombreuses lois relatives au genre, telles que la loi de 2007 sur la dévolution des successions, la loi de 2007 sur la violence domestique et la loi de 2009 sur le mariage et le divorce coutumiers. Pour moi, ces lois sont dépassées, même si elles constituaient à l'époque des pas dans la bonne direction.

Ces dernières années, nous avons revu certaines de ces lois et nous essayons de combler les lacunes existantes. Par exemple, en 2019, nous avons révisé la loi sur les infractions sexuelles de 2012, afin d'imposer des peines plus sévères aux auteurs de violences sexuelles. Le président Julius Maada Bio a démontré sa passion pour le bien-être des femmes en déclarant en 2019 l'état d'urgence pour les viols et les violences sexuelles.

Nous avons mis en place un tribunal type pour les infractions sexuelles afin de juger les cas de violence sexuelle à l'encontre des mineurs et d'imposer des sanctions sévères. Ces affaires font désormais l'objet d'une procédure accélérée. Nous avons promulgué la loi sur l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes (GEWE) en 2022, afin de réaffirmer notre engagement en faveur de l'autonomisation des femmes et des filles. Nous avons également adopté la loi sur les droits fonciers coutumiers, qui garantit aux femmes le droit de posséder, de détenir, d'utiliser et d'hériter des terres.

Tous ces efforts se traduisent par des résultats tangibles.

Actuellement, notre parlement se targue d'une représentation accrue des femmes, avec 42 députés sur 149. Auparavant, ce chiffre était bien inférieur. Le nombre de femmes membres du cabinet ministériel est passé de cinq à dix, auxquelles s'ajoutent onze femmes vice-ministres.

La mise en oeuvre de la loi sur l'égalité des sexes et l'émancipation des femmes progresse-t-elle ?

Comme je l'ai mentionné précédemment, le nombre de femmes députées a augmenté, de même que le nombre de femmes ministres et de leurs adjointes. Cette tendance s'étend à d'autres nominations à des postes de direction par le président, les autres niveaux de gouvernement et les partis politiques suivant le mouvement.

Mon ministère milite pour que les lois, les politiques et les stratégies qui favorisent l'émancipation des femmes soient pleinement mises en oeuvre. C'est pourquoi nous avons créé le secrétariat à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) au sein de notre ministère, avec le soutien de la Banque mondiale. Ce secrétariat a recruté un consultant et d'autres membres du personnel pour suivre les activités liées au genre des ministères, des départements et des agences du gouvernement.

Les Nations Unies ont soutenu la formation d'unités focales sur le genre au sein des ministères. Ces unités rassembleront des données pour un rapport qui sera publié d'ici la fin de l'année 2024. Nous utilisons le cadre de gestion et de responsabilisation des Nations Unies pour ce rapport. Des Nations Unies a engagé un spécialiste pour nous aider à développer l'outil de responsabilisation avec des indicateurs - des indicateurs tels que, si le président se rend dans un pays étranger ou à une conférence, a-t-il mentionné quelque chose au sujet du genre ? A-t-il parlé de l'émancipation économique des femmes ?

Existe-t-il des programmes d'inclusion financière en faveur des femmes ?

Oui. Notre gouvernement, par l'intermédiaire de la Banque de Sierra Leone, a lancé ce que nous appelons le Fonds Munafa, pour favoriser l'inclusion financière, en mettant l'accent sur les femmes engagées dans des petites et moyennes entreprises (PME). Grâce à ce fonds, les femmes peuvent obtenir des prêts auprès des banques commerciales à des taux d'intérêt peu élevés.

Comment avez-vous réussi à obtenir la coopération des banques commerciales pour cette initiative ?

Comme vous le savez, la banque centrale réglemente de nombreux aspects des banques commerciales. Il y a donc eu des négociations et des engagements. Nous lancerons bientôt un projet d'inclusion financière de la Banque mondiale ciblant les femmes. La Commission nationale pour l'action sociale (NACSA) a également lancé récemment une initiative d'inclusion financière qui a été pilotée dans certains districts. Grâce à cette initiative, les femmes peuvent obtenir des prêts à des taux d'intérêt minimes.

D'une manière générale, le secteur privé est-il impliqué dans vos programmes ?

Nous avons commencé à collaborer avec le secteur privé. Nous voulons voir les résultats de cette première année au sein du gouvernement, puis nous étendrons nos efforts au secteur privé.

Quoi qu'il en soit, mon ministère est déjà en contact avec le secteur privé pour évaluer le niveau d'emploi des femmes et les rôles qu'elles occupent. Grâce à ces interactions, nous voulons souligner l'importance de la promotion des femmes à des postes de direction et de décision.

Comment la loi sur les droits fonciers coutumiers aide-t-elle les femmes ?

À l'origine, certaines femmes ne pouvaient pas posséder de terres, même si elles étaient autorisées à les posséder en copropriété avec leur mari ou d'autres membres de leur famille, comme leurs frères. Lorsqu'un père décède et qu'il faut décider à qui revient la propriété de la terre, une enfant de sexe féminin n'avait droit à aucune propriété. Aujourd'hui, tout cela est en train de changer, car sans propriété foncière pour les femmes, l'émancipation économique sera fragile. Nous avons maintenant des lois qui permettent aux femmes de posséder des terres et des biens.

Les efforts que vous déployez pour lutter contre la violence à l'égard des femmes, y compris la violence sexuelle, donnent-ils des résultats tangibles ?

Oui, nous constatons des résultats, même si nous devons pousser un peu plus loin pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés.

Depuis nos interventions, de nombreux changements ont eu lieu. Auparavant, les gens avaient peur de signaler les cas de viol, en particulier au sein de la famille ou de la communauté, par crainte de la stigmatisation. Aujourd'hui, les gens se sentent plus à l'aise pour signaler de tels incidents.

Dans le passé, dénoncer un membre de la famille pour viol pouvait conduire à être considéré comme un paria. Cependant, grâce aux interventions du gouvernement, des organisations de la société civile et des partenaires de développement, les gens commencent à comprendre que le viol est une question d'intérêt public.

L'accès limité aux services pour les personnes résidant dans des communautés éloignées ou difficiles à atteindre constitue un défi. Pour y remédier, nous avons créé des guichets uniques dans les hôpitaux de différents districts et mis en place une ligne d'assistance téléphonique gratuite où les gens peuvent s'adresser aux prestataires de services.

En tant que femme évoluant dans un domaine politique dominé par les hommes, quels sont les défis que vous rencontrez ?

C'est un peu difficile quand certains hommes commencent à peine à accepter le fait que les femmes sont leurs égales. Parfois, les hommes pensent qu'ils sont les seuls à pouvoir le faire. Mais ce n'est pas le cas. Nous avons des femmes fortes qui ont besoin d'opportunités et d'espace pour travailler. Nous avons été marginalisées pendant bien trop longtemps.

Aujourd'hui, nous parlons de masculinité positive. En nous considérant comme des partenaires du développement plutôt que comme des rivaux, nous favorisons l'inclusion et la collaboration. Une fois que l'on change les stéréotypes, tout le monde s'y retrouve.

Des initiatives telles que la stratégie d'engagement masculin lancée en 2020 et la prochaine campagne Real Man nous aideront à cultiver des champions masculins qui soutiennent notre travail.

Quelle est votre idée de la réussite à la fin de votre mandat dans votre fonction actuelle ?

Je veux introduire des stratégies innovantes qui permettent aux femmes de saisir les opportunités qui s'offrent à elles.

Je veux également m'assurer que nous éliminons les obstacles qui entravent les progrès des femmes et que nous garantissons l'égalité d'accès aux ressources et aux opportunités.

J'aspire à accompagner nos jeunes pendant leurs années d'université, en leur offrant un mentorat et des conseils pour qu'ils deviennent des individus confiants et autonomes. Je veux voir une Sierra Leone où les femmes n'ont plus besoin de mendier ou de négocier leurs droits.

Quel est votre dernier message aux jeunes, en particulier aux jeunes femmes, en Afrique ?

Restez résilientes et sûres de vous. Prenez place à la table avec détermination. Rejetez l'influence des drogues. Nourrissons une génération de jeunes qui maîtrisent la technologie et qui sont prêts à conduire des changements transformateurs en Afrique.