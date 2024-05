Afrique de l'Ouest: La gomme arabique issue des acacias du Sahel africain est utilisée dans des centaines de produits - Ce qu'il faut savoir

analyse

Le conflit au Soudan a attiré l'attention sur un produit rarement discuté : la gomme arabique. Ce produit, la sève séchée de certaines espèces d'acacias, est principalement utilisé comme additif dans l'industrie des boissons non alcoolisées. Le Soudan représente environ 70 % des exportations mondiales de gomme arabique. Asgar Ali, expert en systèmes alimentaires durables, répond aux questions sur ce produit et ses perspectives.

Qu'est-ce que la gomme arabique ?

La gomme d'acacia, communément appelée gomme arabique, est dérivée de certaines espèces d'acacias : Senegalia senegal et Vachellia seyal.

La sève est extraite des acacias en pratiquant des incisions dans leur écorce qui permettent au liquide de s'écouler. La sève se transforme ensuite en gomme.

Ses qualités distinctes et sa solubilité dans l'eau la rendent utile dans toute une série de secteurs, y compris les industries pharmaceutiques, alimentaires et des boissons, ainsi que les industries de soins personnels. C'est un ingrédient des repas transformés, des boissons non alcoolisées et des confiseries, un agent épaississant dans les chewing-gums, un liant dans les peintures à l'aquarelle, un additif dans les glaçures céramiques et un adhésif dans les papiers à rouler utilisés dans les cigarettes. C'est un émulsifiant bien connu, un additif qui aide à mélanger deux liquides. Elle est également utilisée dans les textiles et les médicaments.

La gomme arabique existe depuis longtemps. Sa première utilisation enregistrée remonte à 2000 ans avant J.-C., lorsque les anciens Égyptiens l'utilisaient dans les aliments, les peintures hiéroglyphiques et les onguents de momification.

Où est-elle produite ?

La gomme arabique est principalement produite dans la zone sahélienne de l'Afrique, qui s'étend du Sénégal, sur la côte atlantique, à l'Érythrée, sur la côte de la mer Rouge, en passant par des parties de la Mauritanie, du Mali, du Burkina Faso, du Niger, du Nigeria, du Tchad et du Soudan. En Afrique de l'Est, il est produit au Kenya, en Somalie et en Tanzanie.

Le Soudan est un producteur important ainsi qu'un acteur clé dans la transformation et l'exportation de gomme arabique de qualité supérieure vers les marchés du monde entier. Un autre producteur bien connu, le Tchad, a également amélioré sa capacité à extraire la gomme arabique.

Le Sahel est une région sèche et semi-aride, idéale pour les plantes d'acacia.

En outre, le climat du Sahel est parfait pour la récolte de la sève. Pendant la saison de récolte de la sève, les températures élevées, le faible taux d'humidité et les faibles précipitations favorisent le séchage et le durcissement rapide de la sève une fois qu'elle s'est infiltrée dans les entailles de l'écorce de l'arbre. Elle est ensuite récoltée.

Il existe une vaste chaîne de valeur (un ensemble d'activités allant de l'agriculture à la transformation et à la commercialisation) pour la gomme arabique en Afrique, en particulier au Soudan et au Tchad. Ces pays possèdent de vastes forêts et plantations d'acacias ainsi que des installations de traitement de la gomme.

La gomme arabique est un principal produit agricole au Soudan après les graines oléagineuses. Près de la moitié de la production soudanaise (49,3 %) est originaire de la région du Kordofan. Les régions de Kassala (24,4 %), du Darfour (23,4 %) et du Nil blanc et bleu (2,9 %) représentent l'autre moitié. En 2019, le Soudan a exporté la gomme principalement vers l'Union européenne (51 060 900 kg), l'Inde (13 414 300 kg) et le Royaume-Uni (3 299 710 kg).

Le marché est assez libéralisé au Soudan, où des entités privées nettoient, trient, classent et emballent la gomme dans des installations de traitement. Jusqu'en 2009, un monopole existait au Soudan : la Gum Arabic Company, détenue en partie par l'État, était la seule entité autorisée à exporter la marchandise.

Quelles sont ses utilisations ?

Au Sahel, la gomme arabique est utilisée depuis des siècles pour stabiliser et épaissir les aliments. Elle est également utilisée à des fins médicinales pour soulager les maux de gorge et aider à résoudre les problèmes digestifs.

Depuis la révolution industrielle, la gomme est utilisée à l'échelle industrielle :

Dans le secteur de l'alimentation et des boissons, la gomme arabique sert d'émulsifiant et de stabilisateur. Elle est fréquemment utilisée pour améliorer la texture et la sensation en bouche, et pour éviter la cristallisation dans les aliments transformés, les boissons non alcoolisées et les confiseries.

Dans les produits pharmaceutiques, elle est utilisée pour encapsuler les pilules, fabriquer des solutions et lier les comprimés.

Dans les textiles, elle est utilisée pour fixer les couleurs lors de l'impression et de la teinture.

En photographie et en peinture, elle est utilisée comme revêtement pour les objets sensibles à la lumière et comme liant pour les peintures.

Quelles sont ses perspectives ?

La gomme arabique est promue à avenir pour un certain nombre de raisons.

Elle est idéalement placée pour répondre à la demande croissante d'ingrédients naturels dans le secteur alimentaire.

Grâce à sa teneur en fibres alimentaires, elle pourrait trouver de nouvelles utilisations en tant que complément nutritionnel.

La gomme arabique pourrait trouver de nouvelles utilisations dans divers secteurs grâce à la recherche et à l'innovation en cours, ce qui permettrait d'élargir son marché.

Quelles sont les menaces ?

L'instabilité politique pourrait avoir un impact significatif sur le marché de la gomme arabique, en particulier au Soudan.

Le Soudan est un acteur clé de l'industrie de la gomme arabique depuis des décennies. Mais il a été confronté à l'instabilité politique, à des conflits civils et à des difficultés économiques. Les exportations du Darfour et du Kordofan ont été gravement affectées depuis le début de la guerre, les fournisseurs avertissant que leurs stocks pourraient bientôt s'épuiser si les combats se poursuivent. Une baisse de la production signifierait des exportations réduites ou moins fiables, ce qui affecterait la chaîne d'approvisionnement mondiale.

Les acheteurs internationaux recherchent souvent des sources stables de matières premières pour garantir un approvisionnement régulier, et l'instabilité politique au Soudan pourrait rendre cela difficile.

La Somalie n'est pas un producteur aussi important que le Soudan. Mais l'instabilité politique prolongée et les conflits dans le pays ont perturbé les secteurs de l'agriculture et de l'exportation, y compris la production de gomme arabique. Cela réduit la taille globale du marché et limite la capacité de la Somalie à participer au commerce international de la gomme arabique.

Une culture durable des acacias et de bonnes pratiques de récolte de la gomme seront essentielles pour garantir un approvisionnement fiable et à long terme en gomme arabique, contribuant ainsi à ses perspectives.

Asgar Ali, Professor of Post-harvest Biotechnology & Nutrition and Director, Centre of Excellence for Post-harvest Biotechnology (CEPB), University of Nottingham