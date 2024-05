Tunisie: Ligue 1 - 5e journée Play-off - EST - CSS ( Radès à 17h30) - CSS - Un changement qui promet

Le nouvel entraineur sfaxien, Mohamed Kouki, n'entend pas baisser les bras et rentrer dans cette bataille avec le moindre doute.

L'entraîneur Mohamed Kouki entame son aventure à la tête du staff technique du CSS, avec une rude empoignade avec l'Espérance au Stade Hamadi Agrebi de Radès. «Je n'aurais pas certainement préféré, si j'avais eu à choisir, commencer par un telle dure épreuve avec une équipe dont le moral est au zénith et à son comble après sa brillante qualification à la finale de la Ligue des Champions et à la Coupe du monde des clubs », a affirmé le nouveau coach des Sfaxiens.

Mais le destin d'un technicien, c'est d'être prêt dès le premier jour à assumer la plus lourde des tâches et de ne pas avoir peur de relever les plus gros des challenges. «Si la mission est réussie, ce sera un bel élan pour un excellent départ. J'espère que ce classico, même si à armes inégales sur le papier entre le premier du groupe du Play -Off et le dernier au classement, sera pour mes protégés, en panne de résultats positifs et de confiance, le bon détonateur pour un sursaut rageur».

Retour de Bellamine, Nasraoui et Haj Hassen

Mohamed Kouki à la chance de pouvoir disposer des meilleurs éléments de son effectif rarement au complet. Il peut compter sur Adem Bellamine et sur Mohamed Nasraoui pour bien verrouiller la charnière centrale de sa défense et opter, avec Alâa Ghram, pour la formule de trois arrières centraux. Avec une défense à cinq où les latéraux joueront pleinement leur rôle de bloqueurs des couloirs, l'attaque des «Sang et Or» n'aura pas trop d'espaces et une grande liberté de manoeuvre pour faire valoir sa suprématie.

«Plus nous tenons la dragée haute à l'Espérance, plus nous la faisons douter, plus nous aurons une chance de faire une bonne entrée en matière qui nous mettra dans le bain », assure le nouveau coach des «Noir et Blanc»x. «Un bon départ est la clé d'un match plein qui fera de nous des durs à cuire jusqu'aux dernières minutes. Nous pourrons ainsi déjouer tous ces pronostics défavorables qui ne donnent pas cher de notre peau». Excès d'optimisme ou jeu du chat et de la souris et tentative d'intimidation avec un adversaire supérieur et redoutable sur tous les plans ?

Certainement oui pour mieux galvaniser la troupe et donner des ailes avec une bonne assise derrière un compartiment offensif jusqu'ici assez timide et muet. Avec la nouvelle pointe de l'attaque récupérée au moment opportun après une longue absence, qu'est Hazem Haj Hassen, grand batailleur et habile baroudeur, ça pourrait être la bonne recette pour sortir indemne du guêpier. Il faudra aussi trouver la bonne formule d'un milieu de terrain travailleur et inlassable dans la récupération, mais aussi rapide et souple dans la transition.

Avec deux joueurs au meilleur de leur forme et de leur fraîcheur sur les couloirs parmi le trio Waddhah Zaïdi, Baraket Lahmidi et Achraf Habbassi. Sans oublier les cartes Youssef Becha, Amor Ben Ali et Aziz Secrafy qui pourraient constituer de bonnes solutions de rechange et un plan B.

«Ce qui est sûr, c'est que nous jouerons sans aucun complexe et animés de bonne volonté. Si, de plus, la chance ne nous tourne pas le dos, eh bien on pourra s'en sortir avec au moins le point du nul à défaut d'un succès qui serait un vrai tremplin pour un retour sur le devant de scène et un grand pas vers la tête du peloton», conclut Mohamed Kouki qui entend prendre d'emblée le taureau par les cornes.