Tunisie: Célébration du «Jazz Day» au Goethe Institut, le 2 mai 2024 - Sous le signe de la virtuosité

Pour célébrer comme il se doit la Journée internationale du Jazz, le Goethe Institut organise une soirée exceptionnelle qui sera animée par Omar El Ouaer Trio et Alia Sellami. A travers un répertoire presque exclusivement fait de compositions personnelles, les artistes distilleront un jazz particulier et promettent au public une musique riche et sensuelle. Une promesse que les artistes sauront tenir certainement.

A l'occasion de la Journée internationale du jazz, le Goethe Institut de Tunis invite les mélomanes et les férus du Jazz, ce jeudi 2 mai, à partir de 20h00 au jardin de l'Institut, à savourer la musique enchanteresse d'Omar El Ouaer Trio, composé d'Omar El Ouaer au piano et d'Ayman Boujlida à la batterie, le virtuose de la guitare, Fawzi Chekili, et la voix envoûtante de Alia Sellami et célébrer la musique dans une ambiance chaleureuse et jazzy.

Les artistes formant le groupe Omar El Ouaer Trio et Alia Sellami ont toujours su impressionner le public par leur interprétation originale des chansons mélangeant tous les genres soul, punk, jazz ainsi que des sonorités des musiques enveloppant l'assistance dans une atmosphère singulière.

Alia Sellami est chanteuse, formée aussi bien au chant lyrique qu'au chant oriental. Elle a commencé sa formation artistique très jeune par la musique arabe et la danse au conservatoire de Tunis. Elle aborde le jazz dès l'âge de 15 ans avec Fawzi Chkili et parfait sa formation en musique classique européenne à la Sorbonne (où elle termine une thèse en musicologie).Alia Sellami se dirige vers le chant lyrique classique dès 1990. En élève douée, elle remporte de nombreux concours internationaux dont le prix de l'Ufam, de la Sacem des "Maîtres du chant" en 2004 et décroche une mention spéciale du jury à «l'Ibla grand prize» en Italie, en juillet 2008.

Depuis, Alia Sellami enchaîne les projets et les spectacles faisant découvrir au public tunisien et étranger une artiste talentueuse et singulière.Quant à Omar El Ouaer, il a commencé le conservatoire à l'âge de 11 ans et obtient le diplôme national de musique arabe. C'est à l'âge de 18 ans qu'il fait la découverte du piano moderne et commence à suivre des cours de jazz à l'Institut supérieur de musique. En 2011, il intègre le jazz club de Tunis avec lequel il joue plusieurs concerts, en formation de quartet, trio et quintet, avec des musiciens de jazz tunisiens. En 2015, il se produit au sein du projet «Jazz club de Tunis Big Band» sous la direction de musiciens réputés du Vangard Jazz Orchestra et participe au 45e séminaire international de jazz sous l'égide de la fondation Sienne Jazz.

Personnage actif de la scène jazzy tunisienne, il collabore avec plusieurs musiciens tunisiens et internationaux.

Musicien et compositeur tunisien très connu des mélomanes tunisiens jeunes et moins jeunes, Fawzi Chekili est avant tout un guitariste de jazz, mais également pianiste et joueur de oud.

Il est actif autant sur la scène tunisienne qu'internationale. Sa musique est née dans le jazz avec ses harmonies et son phrasé, mais reste largement ouverte à diverses influences ethnoculturelles, et plus particulièrement à la chaleur des modes orientaux, tunisiens et arabes, qu'il va soigneusement intégrer dans un registre autre que ceux auxquels ils appartiennent.Batteur et compositeur, plusieurs fois primé, Ayman Boujlida a trouvé une voix musicale unique grâce à sa passion pour le jazz, la musique classique et le folklore tunisien. Ce musicien tunisien (amazigh) de naissance a été exposé dès son plus jeune âge à la musique traditionnelle nord-africaine.

Il a commencé à faire des tournées en tant que musicien local tout en poursuivant des études d'ethnomusicologie.Quelques années plus tard, l'amour d'Ayman pour la musique l'a conduit en Inde où il a vécu, étudié et joué de la musique indienne avec des légendes vivantes, telles que le Dr Ghatam Karthik, Vishuwa Mohan Bhatt et Prasanna. M. Boujlida s'est ensuite installé à New York. Il est diplômé de la prestigieuse New School of Jazz avec une bourse d'études au mérite et s'est rapidement fait un nom en jouant sa musique dans tous les Etats-Unis. Sa réputation n'a cessé de croître au fil des concerts et il est en passe de devenir l'un des batteurs compositeurs les plus brillants de sa génération. De grands artistes donc qui ont réuni leurs talents, leurs connaissances et leurs affinités artistiques et musicales pour offrir un spectacle inédit dont on appréciera les richesses ce jeudi.