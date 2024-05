Tunisie: Le CA se prépare pour le match du CSS - Une victoire pour rebondir

Face au CSS, samedi, Mondher Kbaier devra forcément apporter quelques retouches au onze clubiste. Pour permettre avant tout au CA de tenir la cadence, mais aussi de livrer de meilleures prestations collectives.

Le Club Africain a donc concédé deux nuls successifs en championnat, mais pas le temps de cogiter à présent car il faut déjà se tourner vers le match de Radès, face au CSS, ce samedi. A Sousse, logés à la même enseigne que les Etoilés, sans pour autant avoir exactement le même profil sur le gazon de l'Olimpico, les Clubistes ont subi la plupart du temps comme s'ils étaient lucides et conscients qu'une victoire au Sahel relèverait de l'exploit.

Ce faisant, les remontrances sont aussi à adresser à l'Etoile qui n'arrive pas à faire le plein dans son fief à l'heure du sprint final. Mais au moins, l'Etoile a produit un minimum de jeu même si elle s'est laissée griser au fil du match. Face au CSS, les fans clubistes attendent une réaction salvatrice. En clair, ils ont envie de voir samedi une prestation accomplie dans la solidarité et la discipline collective, et c'est tout ce qui manque depuis un moment.

Bref, ce match doit être la base de la future réussite clubiste, c'est-à-dire un point d'ancrage pour mener à bien cette quête des points qu'il faut grappiller. Sur le pré de Radès, le CA doit à présent saisir une opportunité qu'il a lui-même déjà manquée, tout comme l'ESS, le CSS et le ST d'ailleurs. Rien n'est moins sûr cependant car le passé récent conduit à la prudence, mais l'escouade clubiste le sait parfaitement. Il faut gagner rien que pour satisfaire un public qui n'attend que ça...

Un onze faible en attaque

A Sousse toujours, avant le début des hostilités, en connaissance de cause, les mêmes questions revenaient sans cesse. Le CA trouvera-t-il le bon attaquant, la bonne carburation et de l'efficacité avec Meziani, Arfaoui et Eduwo, alors que Dhaouadi et Hamdi Laabidi sont aussi bons pour le service ? La défense tiendra-t-elle le coup. Bedoui en défense et Chiheb Laabidi à la manoeuvre franchiront-il un palier ? Si Mondher Kbaier a tranché comme on l'a découvert à la lecture du onze-type, la vérité du terrain a été implacable à Sousse. Relativement costaud défensivement, le CA sous-performe très largement offensivement.