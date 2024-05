Tunisie: Ligue 1 - 5e journée Play-off - EST - CSS ( Radès à 17h30) - EST - Une dynamique positive...

Après s'être contentés de faire match nul lors de leur dernier déplacement à Monastir, les "Sang et Or" aspirent à retrouver le chemin des victoires, face au CSS, histoire de garder la distance par rapport à leurs poursuivants directs. Le moral est au top.

Après avoir fêté la double qualification à la finale de la Ligue des champions et à la Coupe du monde des clubs de 2025, dans l'avion et avec les supporters à leur retour à Tunis dimanche, les "Sang et Or" ont tourné la page africaine et ont repris aussitôt le travail pour se concentrer sur un autre objectif de la saison : le titre de champion de Tunisie qui leur a échappé, la saison dernière, après l'avoir détenu six ans de suite.

Lors de leur dernière sortie du championnat, les Espérantistes ont dû se contenter de tenir en échec leurs hôtes monastiriens, alors qu'ils tenaient la victoire jusqu'à la troisième minute du temps additionnel quand Adane Yaâkoubi égalisa.

Un but sur lequel Miguel Cardoso devrait bien méditer, lui qui a reconnu après le coup de sifflet final : "Nous avons été pénalisés pour les dix dernières minutes".

Une approche défensive que le technicien portugais regrette. L'objectif de Cardoso, cet après-midi, est de retrouver le chemin des victoires afin de garder la distance par rapport à ses poursuivants directs et profiter, entre autres, du nul concédé par son dauphin monastirien au Bardo. Cardoso bâtira sûrement sur l'exploit en Ligue des champions et sur cet esprit de gagneur révélé en Afrique.

A un changement près...

Fidèle à ses principes, le technicien portugais conservera sa formation-type. Il tiendra tout de même compte de la restriction du quota des joueurs étrangers. Pour ce faire, il dispose de deux cartes à jouer : Oussama Bouguerra et Mohamed Ali Ben Hammouda. Si le premier est bien parti pour une place de titulaire, le second devrait faire son entrée comme à son habitude en cours de jeu à la place de Rodrigo Rodrigues, à moins que Cardoso ne lui offre sa première titularisation depuis des mois déjà. Évoluer avec deux attaquants de pointe est une option qui s'offre au technicien "sang et or".

Sur le flanc droit, Raed Bouchniba, auteur du but de la victoire à Pretoria, a de fortes chances d'être titularisé cet après-midi. Quant à Yan Sasse, il est probable qu'il soit ménagé et qu'il fasse son entrée en cours de jeu.

Formation probable : Memmiche, Bouchniba (Ben Ali), Meriah, Tougai, Ben Hmida, Aholou, Tka, Chaâlali (El Ayeb), Ghacha, Bouguerra (Sasse) et Ben Hammouda (Rodrigues).