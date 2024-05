Tunisie: Padel - 2e édition du tournoi feu Khaled Dhaouadi - Un sport en plein essor

Ce tournoi va rassembler 500 adeptes de ce sport dérivé du tennis et d'un nouveau genre. Feu Khaled Dhaouadi sera toujours dans la mémoire des passionnés de ce sport.

Le padel est une discipline sportive qui se démocratise de plus en plus en Tunisie avec l'accumulation des tournois. Le plus relevé d'entre eux en termes de dotation financière est celui de feu Khaled Dhaouadi. Une première édition annuelle s'étant déroulée avec succès l'an dernier, une seconde va suivre la semaine prochaine.

Dans ce cadre, une conférence de presse du tournoi olympique feu Khaled Dhaouadi, parrainé par la Fédération tunisienne de tennis & padel, a été organisée hier matin. En effet, le complexe sportif Olympysky Club basé au Lac II va accueillir du lundi 6 au dimanche 12 mai 500 tennismen et tenniswomen de différents âges et niveaux.

La date limite d'inscription est fixée à aujourd'hui à midi. La dotation financière rehaussée est de 25 000 dinars. Des joueurs internationaux sont mobilisés pour renforcer la qualité et le niveau du tournoi, Saber Ben Saïd, directeur du tournoi donne plus de précisons : « Il y a 3 tableaux féminins et 5 masculins ». Il y a 5 catégories de participants classées selon un ordre croissant en termes de points attribués et de récompenses : P50, P100, P250, P500 et P2000 pour les hommes.

Pour les femmes, il y a P50, P100 et P2000. M Ben Saïd développe : « Au niveau des prize money, c'est 8000 Dinars à la fois pour les P2000 hommes et les P2000 femmes. Pour les P50 hommes et femmes 1000 D, P100 H/F 1500 D et enfin P250 et P500 hommes respectivement 1.800 D et 2.200 D ».

%

Un tournoi ouvert à tous

Il suffit d'avoir une licence fédérale pour participer au tournoi actuel. La catégorie P50 est ouverte à tous, mais pour celles des P100 et P250, il faut disposer d'un certain nombre de points sur le circuit. On a demandé à Oumaima Dhaouadi, présidente du club Olympsky la portée de cette nouvelle édition et comment faire connaître davantage ce sport en Tunisie ?

Elle rétorque avec optimisme et ambition : « Ce tournoi a une grande symbolique parce qu'il représente un hommage au père du padel en Tunisie depuis 2015, à savoir feu Khaled Dhaouadi. Le nombre de points est très important avec la première fois la présence de la catégorie P2000 hommes et femmes. Il y a des joueurs qui viennent de l'étranger et ceux qui viennent du sud du pays.

On aménage un espace pour accueillir 700 spectateurs qui vont regarder les échanges de 500 joueurs au total ». Pour la diffusion du tournoi, il y aura un live streaming sur les réseaux sociaux et des médias qui vont diffuser des extraits des matchs et des coulisses.

Le padel est un sport qui a de l'avenir en Tunisie. On a même des joueurs qui montent dans ce sport avec la paire Dorra Chemli et Aida Fahmi qui participent à un tournoi au Qatar et représentent la Tunisie au haut niveau. Khaled Megdiche, médecin de profession et détenteur du titre de la catégorie la plus élevée hommes s'est confié sur la motivation qui l'anime : « Je participe une seconde fois à ce tournoi qui prend plus de poids aux côtés de valeureux participants. On espère qu'il y aura encore davantage de public. Personnellement, quand je joue, c'est pour la gagne et avec un esprit de compétiteur ».