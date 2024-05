Tunisie: Italie - La culture et les ARTs, fer de lance d'une coopération bilatérale polyvalente

Une convention de jumelage tuniso-italienne dans le domaine du patrimoine a été signée récemment entre l'Institut national du patrimoine et le Parc archéologique du Colisée de Rome

Les relations tuniso-italiennes connaissent, ces derniers temps, un essor remarquable à tous les niveaux.

Les relations tuniso-italiennes connaissent, ces derniers temps, un essor remarquable à tous les niveaux. Ce qui vient d'être confirmé à l'occasion de la visite du ministre italien de la Culture, Gennaro Sangiuliano en Tunisie, reçu par le Président de la République, Kaïs Saïed.

Cela a été une occasion pour évoquer les liens solides culturels et civlisationnels entre les deux pays à travers l'Histoire, d'où la nécessité de faire bon usage du patrimoine culturel, en s'inspirant d'une histoire commune pour renforcer les relations de partenariat entre les deux pays et les deux peuples.

Le ministre italien vient d'effectuer une visite en Tunisie à l'occasion de la participation de son pays, en sa qualité d'invité d'honneur, à la 38e édition de la Foire internationale du livre de Tunis. A cet effet, il est opportun de rappeler que la coopération entre la Tunisie et l'Italie porte sur différents aspects des arts et de la culture dont le pilier demeure le riche patrimoine archéologique dont disposent les deux pays.

Quelques grands projets

En témoigne la récente signature d'un accord de jumelage entre l'Amphithéâtre d'El Jem et le Colisée de Rome, à la suite de laquelle des activités conjointes de restauration et de valorisation seront menées. Cet accord d'importance est le prolongement de plusieurs autres conclus tout le long de ces dernières années. On citera notamment le projet baptisé « La route des vins Iter Vitis Magon » qui incarne un nouvel itinéraire culturel en Méditerranée entre la Tunisie et la région de Sicile mis en oeuvre par la société de services culturels "Animed", en collaboration avec ses partenaires tunisiens.

Mais encore et depuis le milieu des années 2000, des fouilles ont eu lieu avec le concours d'experts italiens dans Halk el Mejel près de Hergla, sans oublier l'exposition « Carthage, le mythe immortel » au Colisée de Rome en 2020, l'ouverture de la bibliothèque Sabatino Moscati à l'Ecole de Carthage, grâce à la donation faite par Laura et Paola Moscati, et la restauration de « Dar Bach Hamba » en plein coeur de la Médina de Tunis.

Les fers de lance de cette coopération sont, côté tunisien, le ministère des Affaires culturelles, les Écoles de beaux-arts et d'architecture et, côté italien, l'Institut culturel italien de Tunis (IIC), un organisme officiel de l'Etat italien et qui a pour entre autres missions la promotion et la diffusion de la langue et la culture italiennes dans notre pays par le biais de l'organisation d'événements culturels.

L'Italie, un partenaire économique privilégié

En effet, pour la deuxième année consécutive, l'Italie a conservé, en cette année 2024, sa place de premier fournisseur de la Tunisie en volume d'échanges commerciaux, et ce, malgré une légère baisse de ses exportations au cours des deux premiers mois de l'année en cours.

Les données fournies par l'Institut national de la statistique (INS) font ressortir que les exportations italiennes vers la Tunisie ont atteint, en valeur, 1,376 milliard de dinars durant les deux mois de janvier et février 2024, soit une baisse de 12,8% par rapport à la même période de l'année précédente. Toutefois, et en dépit de ce léger recul, l'Italie devance toujours ses concurrents classiques sur le marché tunisien.

Quant aux importations italiennes en provenance de la Tunisie, elles ont augmenté de 9,3% pour atteindre 1,965 milliard de dinars, sachant que cette tendance commerciale, favorable à notre pays, confirme celle enregistrée tout au long de l'année 2023 dans son ensemble.

Ces performances seraient dues, selon certains analystes, à la nouvelle approche prônée par le Président de la République Tunisienne, Kaïs Saïed, et la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, qui ont su faire consolider, depuis le processus du 25 juillet 2021, des relations fondées sur le respect des intérêts mutuels des deux pays et des deux peuples.