Tunisie: Elections de la FTF - Les trois listes rejetées - La fin d'un drôle de feuilleton

Le pire scénario que nous avons anticipé dans ces mêmes colonnes est devenu réalité en l'absence de prétendants poids-lourds capables d'assurer le relais.

Les élections du Bureau fédéral du 11 mai ont connu le même sort que celles fixées dans un premier temps le 9 mars. Ces élections n'auront pas lieu pour le même motif : rejet des trois listes candidates qui n'ont pas réussi à remplir toutes les conditions d'éligibilité mentionnées dans le fameux article 36 des Statuts de la FTF, devenu plus célèbre que l'article 22 des Règlements sportifs qui énumère les nombreux critères pour départager deux ou plusieurs équipes en cas d'égalité de points au classement général.

Le président du Comité électoral indépendant, Ahmed Kandara, qui n'a pas apprécié que la Commission nationale d'appel lui renvoie l'ascenseur et lui ordonne de réexaminer les deux chauds dossiers des listes de Jalel Ben Tkaya et de Zied Tlemcani, a voulu gagner du temps et reporter la décision pour hier mercredi. Il a dû faire machine arrière, mardi, pour annoncer le rejet des deux listes restantes en course, après la confirmation en appel de l'exclusion de la liste de Wassef Jlaiel.

La décision n'était pas pourtant difficile à prendre et ne demandait pas beaucoup de temps de réflexion après «Le fait nouveau apparu» qui, selon l'article 81 du Règlement intérieur de la FTF, impose le réexamen des dossiers par la première juridiction qui a validé la candidature des deux listes de Jalel Ben Tkaya et de Zied Tlemcani.

%

La décision de rejet, qui annule la premier verdict précipité, s'est appuyée cette fois sur la condition 4 mentionnée dans le paragraphe 1 de l'article 36 qui stipule que tout candidat au Bureau Fédéral «doit jouir de tous ses droits civiques et politiques» et «avoir un bulletin n°3 vierge ou, tout au plus, un bulletin n 3 contenant un jugement n'allant pas au-delà de trois mois de prison ferme ou de six mois de prison avec sursis».

Les deux listes rejetées ont, certes, le droit d'introduire un recours en appel devant la même Commission qui les a loyalement avisées de ce fait nouveau, mais elles n'auront ni l'envie, ni l'intérêt de le faire tellement ce cas d'incompatibilité avec les présents Statuts de la FTF est net et accablant. Il ne reste aux trois listes, qui se sont «déchirées» médiatiquement pour rien, qu'à accuser le terrible coup de cet échec.

Quelle suite pour ce long et triste feuilleton ?

On se pose, bien entendu, des questions sur les étapes à venir après les deux rendez- vous manqués des élections du 9 mars et du 11 mai. Il y a l'option classique et routinière qu'ont prévue les règlements en vigueur, qui est la convocation à une nouvelle assemblée générale élective dans 60 jours, période qui coïncide avec la fin de la saison sportive en cours et la possibilité d'émergence d'autres noms.

Il y a aussi l'option d'exception avec la mise en place d'un bureau de direction provisoire de la Fédération qui ne peut être décidée et appliquée qu'avec le feu vert et la complicité de la Fifa. Ce qui est sûr, c'est que le suspense ne va pas durer longtemps cette fois et que, très bientôt, il y aura l'une ou l'autre des deux solutions. Le mérite du ministère de la Jeunesse et des Sports est d'être resté officiellement à l'écart et de ne pas avoir intervenu de près dans le déroulement du processus électoral, laissant les organes juridictionnels faire leur travail en toute indépendance et prendre les décisions qu'ils jugent conformes aux règlements actuels.

C'est vrai que les deux convocations à une assemblée générale élective ont été avortées et que tout ce temps perdu, avec toutes les échéances urgentes qui nous attendent, va avoir de très mauvaises répercussions sur le présent terme, mais tout ce mal est une leçon d'humilité qui peut servir. Pour reconstruire et rénover sur des bases solides, il faut avoir les bons outils et les gros moyens de cette ambition.