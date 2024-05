Tunisie: Ligue 1 - 5e journée Play-off - EST-CSS (1-1) - Personne ne voulait perdre !

Évoluant en infériorité numérique une mi-temps durant, les «Sang et Or» ont tout fait pour éviter la défaite après le but d'égalisation des Sfaxiens. Des visiteurs qui, eux, en ont profité pour égaliser, sans plus.

EST : Memmiche, Tougaï, Meriah, Bouchniba, Ben Hmida (Shili 46'), Aholou, Chaalali, Tka (El Ayeb 90'), Sasse (Bukia 90'), Bouguerra (Ghacha 62') et Rodrigues (Ben Hammouda 90').

CSS : Ben Hassen, Ghram, Nasraoui, Kouamé, Zaidi (Saihi 87'), Ghorbel (Mhadhebi 67'), Camara, Conté, Hmidi (Belwafi 67'), Becha (Habessi 60') et Béranger (Hammami 87').

Expulsion : Roger Aholou pour somme d'avertissements (45').

Le moral au beau fixe après leur double qualification à la finale de la Ligue des champions et la Coupe du monde des clubs 2025, les «Sang et Or» ont attaqué avec force le classico qui les a opposés, hier, aux Sfaxiens.

Sans round d'observation, les Espérantistes sont entrés dans le vif du sujet. Ils n'ont pas tardé, d'ailleurs, à ouvrir la marque : suite à un coup franc bien botté par Yan Sasse à l'approche des 16 mètres, Rodrigo Rodrigues reprit directement de la tête dans les filets d'un Sabri Ben Hassen, impuissant (5').

Une ouverture tôt du score qui chambarda, certes, les plans de Mohamed Kouki, mais qui ne le déstabilisa pas pour autant, ses joueurs non plus.

Les Sfaxiens ont répliqué par quelques tentatives, à la recherche du but égalisateur. Par ailleurs, une dizaine de minutes après, Diby Béranger a failli marquer: servi dans le dos des défenseurs, il dribbla Meriah avant de voir son tir frôler le montant droit des filets de Memmiche (16').

Trois minutes après, Wadhah Zaidi a vu son puissant tir frôler la transversale (19'). Un pressing des visiteurs qui a poussé les locaux à réagir : une action rapide menée par Yan Sasse qui servit Raed Bouchniba, parti sur la droite. Ce dernier centra pour Bouguerra dont le tir frôla le montant droit des filets de Ben Hassen (28').

Le jeu des actions et des réactions s'est poursuivi et Wadah Zaidi de revenir à la charge et tenter de prendre au dépourvu Amanallah Memmiche sur la dernière ligne, mais le portier "sang et or" lui ferma l'angle de tir pour dévier en corner (35').

Et alors que les débats devenaient de plus en plus serrés, l'agressivité dans le jeu a suivi le mouvement et Roger Aholou d'en payer le prix : commettant une faute sur Moussa Conté, le milieu défensif togolais de l'Espérance écopa d'un deuxième avertissement suspensif à la fin de la période initiale.

Infériorité fatale !

Tout le monde s'attendait à voir la réaction des Sfaxiens après la pause mi-temps étant qu'ils évoluaient en supériorité numérique. On n'a pas attendu longtemps pour le savoir : à peine le jeu repris que Diby Béranger annonça la couleur, profitant d'une erreur de mauvais replacement de Meriah qu'il dribbla avant de prendre au dépourvu Memmiche pour loger la balle dans ses filets (46'). Une égalisation qui donna une autre tournure au match. C'est qu'à partir de cet instant, le jeu a repris, certes, aussi disputé que lors de la première mi-temps, mais les objectifs ont changé: les Sfaxiens qui aspiraient à garder l'égalisation et pourquoi pas ne pas tenter une prise d'avantage et les Espérantistes qui voulaient rééquilibrer des débats qui commençaient à leur échapper.

Au fil des minutes, Miguel Cardoso et Mohamed Kouki ont opéré par la suite des changements avec un but en commun : éviter surtout de perdre. Mission accomplie pour les deux coaches, pour le coach «sang et or» en particulier. Mohamed Kouki, lui, a joué selon ses moyens, sans prendre trop de risque.