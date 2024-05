Madagascar: Spectacle au CCESCA - Les 40 ans de Poopy retracés en musique

Voyage musical depuis ses 40 ans. Hier au Ccesca Antanimena, un événement musical exceptionnel a illuminé la scène, malgré le ciel un peu pluvieux d'Antananarivo.

Le spectacle "Tantaraiko anao, izaho sy Njila" de Poopy, retraçant en musique son périple avec le groupe Njila, a captivé les spectateurs, qui occupaient la moitié de la salle, dans une ambiance chaleureuse et vibrante. Célébrant ses 40 ans de carrière sur scène, Poopy a souhaité partager à travers la musique les souvenirs de ses débuts en 1983, lorsqu'elle a rejoint Njila.

"Mon oncle était musicien dans Njila. Il m'a présentée au groupe, et dès ce moment, Njila a cru en moi et m'a accueillie parmi eux. C'étaient mes premiers pas dans le monde de la musique, je ne connaissais rien à l'artiste à cette époque, et j'étais la seule fille dans le groupe. Je me souviens même avoir porté une tenue masculine pour mon premier spectacle, une chemise blanche, un pantalon noir et une cravate noire, comme les membres de Njila. La première partie du spectacle a été ponctuée de rires, car lorsque Njila m'a vue dans cette tenue, il a éclaté de rire, alors que nous étions devant le public", partage Poopy sur scène.

Chaque titre interprété a été l'occasion pour Njila et Poopy de partager leurs moments forts, démontrant que ces 40 années n'ont pas été sans défis. Du premier titre jusqu'au dix-septième, le trio, composé de Njila, Poopy et Mahery, a partagé la scène en adaptant les premières voix à Poopy, les deuxièmes à Njila et les troisièmes à Mahery, interprétant des titres comme "Lay Rivotra", "Soa ihany", "Revy", "Firaisan-kina" et bien d'autres encore.

La seconde partie du spectacle a été marquée par l'aventure solo de Poopy, offrant des performances inoubliables avec des titres tels que "Tsy ahita", "Embona", "Tia", "Resabe", entre autres. La voix du coeur a été sublimée par les créations de la styliste Irinah Jan, accompagnée sur scène par des musiciens talentueux tels que Gérard à la guitare électrique, Andry aux percussions, Tax à la batterie, Jack Thierry à la basse, Naivo au piano et Thierry aux claviers.

Le spectacle a été ponctué d'anecdotes hilarantes et de gestes ludiques de la part de Njila, démontrant son talent d'humoriste. "À l'époque, je n'avais qu'un seul pantalon. Lorsque je devais faire un spectacle l'après-midi, je lavais ce pantalon le matin et le faisais sécher avec du brushing. Il y a eu des moments où je n'ai pas pu participer à des réunions avec le groupe car je n'avais rien à porter", raconte-t-il avec humour.