Algérie: Chlef - Affluence au Salon national du livre 'Hassiba Ben Bouali'

CHLEF — Une affluence considérable de visiteurs est enregistrée à la 4e édition du Salon national du livre "Hassiba Ben Bouali" ouverte, mercredi, au Centre culturel islamique (CCI) de Chlef, a-t-on constaté.

Cet événement culturel, marqué par la participation d'une vingtaine de maisons d'édition de différentes wilayas, a attiré de nombreux amoureux du livre de tous les âges alléchés par la diversité et la richesse des ouvrages exposés.

"Ce Salon national attire annuellement un nombre de plus en plus croissant de visiteurs, et nous oeuvrons à le satisfaire en exposant à chaque fois davantage d'ouvrages adaptés à tous les goûts et à tous les âges, dont les enfants, en vue de contribuer à l'animation de la scène culturelle locale", a indiqué, à l'APS, Ali Laïb, directeur des éditions "Les Presses du Chélif", organisatrice de la manifestation.

Le comité d'organisation a lancé des invitations à plus de 80 écrivains pour l'animation de conférences sur la littérature et les langues, en plus de ventes dédicaces de livres, a-t-il ajouté.

Participant pour la 3e fois à ce Salon, l'écrivain Slimane Cherifi de Mascara a souligné le "rôle et l'importance" de ce type d'événements culturels, dans le "soutien de l'écriture et la préservation de la place du livre, parallèlement à l'instauration de ponts de communication et d'échange culturel entre les wilayas".

%

De nombreux visiteurs approchés par l'APS ont loué les conditions d'organisation de cette manifestation, d'autant plus qu'elle a coïncidé avec la Journée internationale des travailleurs, fériée, et le week-end.

Les ouvrages historiques, littéraires et religieux écrits dans différentes langues ont été fortement sollicités par une majorité des visiteurs de ce Salon, tandis que les étudiants ont jeté leur dévolu sur les livres scientifiques. Les stands des contes et histoires ont été pris d'assaut par les enfants.

En solidarité avec le peuple palestinien, la maison d'édition "Media Index" a présenté le livre "Vive la Palestine", un recueil de poèmes en arabe et en français écrit par un groupe d'écrivains algériens. Le responsable de ce stand a relevé que les "revenus de la vente de ce livre seront offerts en guise de dons pour être exploités dans des actions humanitaires initiées par des acteurs de la société civile".

Ce Salon se poursuivra jusqu'à samedi prochain avec l'organisation de rencontres et conférences intellectuelles animées par des hommes de lettres et enseignants, ont indiqué les organisateurs.