Ile Maurice: Les Legends Old Boys de St Joseph au nom de 'Bhai Mamade'

Mamade Elahee aurait été sans doute fier de voir ça. Un mini tournoi de foot a eu lieu dimanche dernier en l'honneur de l'ancienne légende du football mauricien à l'initiative de Golden Stars, qui a vu la victoire des Legends Old Boys de St Joseph. Les Joséphiens terminent en tête devant Cadets Club (2e), Golden Stars (3e) et Muslim Scouts, qui ferme la marche dans l'enceinte mythique du stade George V, à Curepipe.

«Un hommage en apothéose ! Franchement, tout a été parfait : les acteurs réunis, le spectacle proposé et le beau temps aussi. Nous sommes très satisfaits de cet hommage qu'on a pu rendre à Mamade Elahee à travers ce festival de foot qui a été un grand succès», déclare Ameen Dilloo, président de Golden Stars FC et cheville ouvrière de l'événement.

Anwar Elahee s'est dit ému et fier de recevoir une récompense à titre posthume pour son père, des mains du ministre Steven Obeegadoo, vice-Premier ministre et ministre du Logement, de l'Aménagement du Territoire et du Tourisme.

Côté terrain, il y avait du beau monde sur la pelouse. L'ancien gardien du Club M, Nicolas Doro, Vikash Bonomally et leur coach Haroon Durbass, notamment, pour St Joseph. Les Jeeboth, Arvind Dookhun, Ganuk et Louis Ramsahye au Cadets Club. Reshad Mungly, Saleem Moosa, Fawzi Jaunbaccus, Gowri, Reza Karmoo et leurs Team Managers Bahim Imrith et Mamode Hossen pour les Muslim Club. Et enfin Sewram Gobin, Christopher Perle, Yogesh Ramcharitoo, Charles Palmyre, Dinesh Sahajoo, Kamlesh Moonshiram et l'incontournable Mukesh Ramrekha dans l'encadrement des Golden Stars.

Comme vous le devinez, la troisième mi-temps fut riche en anecdotes entre toutes ces anciennes gloires du football mauricien. Prochaine échéance pour les 'papys footeux' : une Eid Cup célébrée par Golden Stars, dimanche 5 mai à partir de 13h00, toujours au stade George V, avec un adversaire surprise... Entrée gratuite pour le public.