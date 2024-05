Cote d'Ivoire: Lutte contre le terrorisme - L'UE renforce son aide au pays

Face à la menace terroriste, le président du Conseil européen, Charles Michel, a annoncé une aide supplémentaire de l'Union européenne (UE) à la Côte d'Ivoire.

L' aide qui devrait être validée cette semaine par les Etats membres de l'UE permettra à la Côte d'Ivoire d'acquérir des équipements tels que des drones, des véhicules et du matériel de collecte d'informations et des renseignements. L'annonce est intervenue lors de la rencontre entre Charles Michel et le président ivoirien, Alassane Ouattara. « Pour la Côte d'Ivoire, la semaine prochaine, les Etats membres [de l'Union européenne] devraient en principe valider officiellement la mobilisation d'enveloppes supplémentaires pour permettre l'acquisition de matériel afin de lutter contre le terrorisme », a déclaré Charles Michel. Il a également visité l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme et des officiers africains, en particulier d'Afrique de l'Ouest, dont plusieurs pays sont confrontés à la violence djihadiste.

La Côte d'Ivoire n'a plus subi d'attaque djihadiste depuis 2021, malgré qu'elle soit frontalière du Mali et du Burkina Faso, où des groupes liés à Al-Qaïda et à l'Etat islamique sont actifs et mènent régulièrement des attentats meurtriers. D'autres pays du golfe de Guinée, voisins de pays du Sahel en crise, sont également préoccupés par l'expansion des activités de ces groupes sur leurs territoires, le Togo et le Bénin ayant été à plusieurs reprises touchés par des attaques djihadistes. L'aide de l'UE permettra à la Côte d'Ivoire de renforcer ses capacités de sécurité et de mieux lutter contre la menace terroriste. Elle contribuera également à la stabilité de la région dans son ensemble.

%

L'aide à la Côte d'Ivoire s'inscrit dans le cadre de l'engagement plus large de l'UE à lutter contre le terrorisme en Afrique. L'UE a déjà mis en place un certain nombre d'initiatives visant à soutenir les pays africains dans leurs efforts de lutte contre le terrorisme, notamment la mission EUCAP Sahel Mali et la mission EUTM Mali. L'UE continuera à travailler avec ses partenaires africains pour renforcer la sécurité et la stabilité dans la région.

Charles Michel a commencé sa visite ouest-africaine au Sénégal, après la Côte d'Ivoire, et la clôturer au Bénin.