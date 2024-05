Congo-Kinshasa: Cathédrale du centenaire - Un culte d'action de grâce en mémoire de Lucie Kunda

Le haut lieu de culte protestant servira de cadre à l'office public prévu ce 2 mai, après la levée du corps de l'illustre chanteuse gospel, Lucie Kunda, de la morgue de la Clinique Ngaliema à Kinshasa, hôpital où elle a rendu l'âme la nuit du 7 au 8 avril dernier.

Le programme définitif des funérailles de la célèbre voix du gospel congolais qui s'est éteinte tout récemment a été confirmé par son aînée, Péguy Kunda. Hormis la veillée mortuaire, la nuit du 1er mai au Musée national, il est annoncé un culte d'action de grâce le lendemain à la Cathédrale du centenaire. Cette première cérémonie funéraire publique devrait drainer une foule. En raison de la popularité et de l'aura du groupe reconnu à ce jour comme l'un des plus édifiants, il ne pourrait en être autrement. Ce, d'autant plus que sa capacité d'accueil est de loin meilleure à celle de la Place des artistes, au rond-point Victoire. Ce dernier lieu, même si d'ordinaire sert de cadre aux cérémonies mortuaires d'artistes, ne semble pas indiqué pour un chantre de la stature de Lucie Kunda. L'exposition de sa dépouille mortelle y est prévue avec au programme les derniers hommages des musiciens et mélomanes. Il y aura surpopulation et assurément un trafic impossible à ce carrefour très fréquenté de la ville.

De nombreux messages de sympathie et les hommages en solo ou collectifs de chantres improvisés ou organisés à travers le monde sont relayés sur la toile, à l'instar de celui d'Henri Papa Mulaja à Londres. Ainsi, l'on a assisté depuis le décès de Lucie à diverses interprétations du répertoire bien apprécié du groupe souvent avec émotion. De son côté, Kinshasa est mobilisée à lui rendre le sien. Il ne se passe plus un concert gospel sans qu'un hommage soit rendu à la mémoire de la chanteuse dont les chants ont converti, fait prier, consolé, apaisé, affermi et même fait danser plusieurs. En effet, ce n'est pas que dans la sphère chrétienne que les mérites de Lucie Kunda et par-delà des Kunda sisters sont vantés. Le groupe dont les cantiques ont nourri les temps de louange et d'adoration de plusieurs églises et assemblées chrétiennes ont tout autant béni de nombreuses familles et foyers, en leur temps et c'est toujours d'actualité. Les réseaux sociaux en témoignent.

Trois semaines après sa disparition, celle que les mélomanes chrétiens et bien d'autres appréciaient comme l'une des brillantes chanteuses du mythique trio Kunda sisters va reposer à la Nécropole 1. C'est là qu'interviendra son inhumation, ce 2 mai, après la cérémonie funéraire de la Place des artistes, au terme du culte populaire de la Cathédrale du centenaire. Reportée d'une semaine après la première programmation l'annonçant pour le 25 avril, précédée d'une veillée au même lieu, le Musée national, la cérémonie devrait connaître la participation de plusieurs chantres. Il sied de rappeler que seule ou avec les deux autres Kunda sisters, Lucie a signé plusieurs collaborations avec un bon nombre de ses homologues. Quoi de plus naturel que les siens lui rendent la sympathie et le soutien qu'elle leur avait manifesté de son vivant!