Tunisie: Fête du Travail | Taboubi - «Le droit syndical est garanti par la Constitution et par les conventions internationales»

Noureddine Taboubi, secrétaire général de l'Union générale tunisienne du travail, s'exprimait hier devant des centaines de syndicalistes à la place Mohamed-Ali, à Tunis, à l'occasion de la fête du Travail.

A cette o ccasion, il a estimé qu'il est temps que tous les secteurs et toutes les structures syndicales se mobilisent pour défendre les droits de leurs adhérents avec force et détermination. « La détérioration des conditions sociales des travailleurs et du peuple en général a atteint un niveau sans précédent au point que personne n'est plus capable de le supporter ou de le justifier», a-t-il critiqué.

«L'appauvrissement du peuple est terrifiant et cela n'a pas d'égal», a-t-il encore alerté, soulignant qu'il n'est pas possible de se taire ou de justifier ces conditions déplorables par le legs des anciens gouvernements ou par les crises régionales ou internationales.

Dans ce contexte, il a estimé que «le pouvoir en place est responsable, en grande partie, de cette crise puisqu'il refuse de prendre en considération toute proposition de solution et criminalise toute critique, en prenant les décisions de façon uni - latérale» . Par ailleurs, Taboubi a réaffirmé l'attachement de la centrale syndicale au dialogue social, soulignant que l'Ugtt oeuvrera à imposer ce droit et à revendiquer l'amélioration des conditions des travailleurs et l'application des conventions signées.

«Tous les acquis juridiques dans le domaine du travail sont le fruit du militantisme et des négociations et ne peuvent, en aucun cas, être des décisions uni - latérales», a-t-il soutenu. A cette occasion, Taboubi a rappelé que le droit syndical est garanti par la Constitution et par les conventions internationales signées par le gouvernement tunisien. «Le droit syndical est un acquis arraché par les syndicalistes de génération en génération, depuis le colonialisme et durant les décennies de dictature et il n'est pas question, aujourd'hui, d'y renoncer sous n'importe quel prétexte, menace ou pression», a-t-il martelé.

Selon Taboubi, l'UGTT observe avec défiance le climat politique qui prévaut dans le pays, estimant que la politique de passage en force dans tous les domaines ne peut aboutir qu'à des crises. En outre, le secrétaire général de l'Ugtt a condamné fermement les agressions sionistes contre le peuple palestinien et le soutien direct des Etats-Unis d'Amérique, de l'Europe e t même des Arabes à cette guerre. Il a, à cet égard, appelé à la mobilisation par tous les moyens pour soutenir le peuple palestinien et parvenir à la promulgation d'une loi qui incrimine la normalisation avec l'entité sioniste en Tunisie.

Des représentants de nombreuses organisations nationales, notamment de l'Utica, de l'Utap et de l'Unft ont assisté au rassemblement des travailleurs organisé à l'occasion de la fête du Travail et pour inaugurer le nouveau siège de la centrale syndicale après trois ans de travaux de rénovation. Une marche nationale a été ensuite organisée depuis le siège de l'Ugtt en passant par l'avenue Habib-Bourguiba à Tunis jusqu'à la place du 14-Janvier.

Les syndicalistes et les travailleurs ont brandi des slogans de soutien avec le peuple palestinien.