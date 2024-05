Tunisie: ST-EST ce dimanche au Bardo - Rendez-vous en terrain connu

Hamadi Daou doit éviter, cette fois-ci, le traquenard «sang et or», dans lequel sont jusque-là tombés tous les clubs du play-off, à l'exception du dauphin usémiste.

Le Stade Tunisien ne gagne pas depuis le début des barrages. Tout comme presque l'ESS, le CA, le CSS et l'USM à un degré moindre, les Stadistes n'arrivent pas à enrayer le cycle des contreperformances, surtout au Bardo où le onze à Hamadi Daou n'arrive pas à forcer son destin. Après la réception des Bleus, le Stade reçoit à nouveau dans son fief du Bardo. Et ce sera au tour du leader de croiser les Stadistes au Hedi-Naifer

S'il veut toujours se mêler à la course aux places d'accessit, le ST n'a donc plus droit à l'erreur. Il faut battre l'Espérance, il n'y a pas d'alternatives. Dominé (2-0) à l'aller, à Radès, le Stade avait produit du jeu mais a laissé passer sa chance en première mi-temps. A présent, Daou et ses collaborateurs doivent forcément en tirer les enseignements.

A titre d'exemple, face à une EST qui tire sa force de sa cohésion tactique et son opportunisme offensif, derrière, les Hanachi, Sahraoui, Ben Abda et Laifi doivent préserver leur défense plate et ne pas casser cette ligne au risque de voir les Sasse et Rodrigues déjouer ce qui doit l'être et filer au but.

Plus haut à présent, Youssouf Oumarou doit muscler davantage son jeu et Ghazi Ayadi gagnerait à ne pas trop s'aventurer devant sans couverture express de Lamine Ndao. Enfin, sur le front, seul Khadhraoui semble capable de créer des brèches dans lesquelles pourraient s'engouffrer ses alter egos offensifs mais encore faut-il percer au bon moment et surprendre avant le retour au charbon des pistons adverses.

Des correctifs à apporter

Ce faisant, Daou sait que contrairement à d'autres écuries, il y a un peu moins de pression qui pèse sur les épaules de ses joueurs, quoique rien n'est inscrit dans le marbre en football avec cette incertitude qui peut radicalement changer la donne, conforter un groupe de joueurs ou assombrir le tableau. Pour le Stade, au Bardo, il s'agira aussi de prendre sa revanche par rapport au match aller. Hammadi Daou devra éviter, cette fois-ci, le traquenard «sang et or».